Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования, предпринятого группой американских ученых из Индианского , Чэпменского и Клермонтского университетов.





В исследовании приняли участие 52600 жителей США. Ученые пытались выяснить, насколько часто испытывают оргазм представители каждой из представленных групп, в зависимости от пола и сексуальной ориентации.





Выяснилось, что оргазм регулярно испытывают:

65% гетеросексуальных женщин

66% бисексуальных женщин

86% лесбиянок

88% бисексуальных мужчин

89% мужчин-гомосексуалов

95% гетеросексуальных мужчин

"Многие гетеросексуальные женщины могли бы испытывать оргазм значительно чаще", — отмечают ученые.





В числе рекомендуемых ими техник, призванных разнообразить половую жизнь гетеросексуальных женщин — оральные ласки и мануальная стимуляция половых органов.





Самое важное в оргазме





Исследователи указывают на очевидную прямую зависимость между частотой орального секса, количеством испытываемых оргазмов и степенью удовлетворенности гетеросексуальных женщин, лесбиянок, бисексуальных женщин, а также гомосексуальных и бисексуальных мужчин.





Единственная группа, у которой такая корреляция отсутствует — гетеросексуальные мужчины.





По мнению ученых, серьезные различия в частоте оргазмов, испытываемых гетеросексуальными мужчинами и женщинами, могут иметь объяснение как с социальной, так и эволюционной точки зрения.





К примеру, в ряде культур для женщин до сих пор считается позором публично выражать свои сексуальные желания, тогда как некоторые мужчины убеждены, что их партнерша может испытать оргазм лишь в результате традиционного секса с пенетрацией.





Что касается эволюционной перспективы, то, как предполагают ученые, изначально мужской и женский оргазм преследуют разные цели.





Самое важное в мужском оргазме — эякуляция и продолжение рода, тогда как оргазм женщины "помогает установить долговременную связь с романтическим партнером".