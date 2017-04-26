Холостой мужчина — значит неженатый. С первого взгляда это так. Но, когда мы говорим "А, он холостяк", подразумеваем "А, он закоренелый холостяк! Мужчина, который любит женщин и личную свободу". Эту любовь он распределяет равномерно. И не переносит, когда его ставят перед выбором пожертвовать чем-то одним в пользу другого.

Закоренелый холостяк — это дееспособный мужчина, узнающий о браке и всяких прочих делах семейных на работе от сослуживцев, когда они собирают деньги на очередной свадебный подарок. Он способен сам приготовить салат и сварить суп, а посему считает себя самодостаточным. Холостяк приравнивает девушек к футболу, рыбалке, спорту, только не к словам "ответственность", "обязанность" и "чувства".

Для некоторых "холостячество" — это состояние души. Он — одинокий волк. Он сам по себе. Своя жизнь, своя жилплощадь, свои планы, своя свобода… Список можно продолжать до бесконечности.





Если говорить холостяках, их можно разделить на несколько условных категорий.





1. Мужчины, которые никогда не были женаты (и это не зависит от возраста), не знают, что это такое, и с пеной у рта, утверждают, будто брак — это самое ужасное, что может случиться в жизни. Они упорно избегают более или менее серьезных отношений. Может, причина разочарования кроется в прошлом?





2. Мужчины, которые уже были однажды "окольцованы". В браке как-то не сложилось, и теперь они боятся отношений семейных, подобно огню, вензаболеваниям или импотенции. Такой экс-супруг остается c уверенностью, что это — не для него. Порой — до конца жизни.





3. Мужчины — исследователи, которые проверяют, есть ли жизнь после свадьбы, опытным путем. Они женятся, разводятся, делают выводы. Женятся, разводятся, делают выводы. И так до бесконечности по той же схеме…

В нашу классификацию вполне можно добавить и еще одну категорию — маменькин сынок. Возьмем все самое отвратительное от уже названных (страх перед отношениями, безответственность), приложим к этому Маму и получим мужчину, за которого боязно не то, что замуж идти — в гости заглянуть и то страшно.

Еще холостяков можно разделить на следующие две группы: прирожденные и… не прирожденные.

A post shared by @majik.t on Apr 19, 2017 at 4:00am PDT



Первую составляют так называемые "холостяки от природы". Они действительно настолько самодостаточны, что совсем не нуждаются в паре. Могут, как ни странно, жениться, но все равно остаются "свободными" в душе и ведут соответствующий потребностям образ жизни: друзья, пиво, баня, спорт, любовницы и легковесные романчики.

Другие же холостяки по жизни таковы как раз из-за своей самоНЕдостаточности, когда комплексы и низкая самооценка не позволяют реализоваться и, найдя спутницу, выйти из того самого состояния одиночества. Для них оно уже не источник желаний, а образ жизни.

Впрочем, нельзя — да и не нужно — всех современных Адамов чесать под одну гребенку.

Так или иначе, независимо от причин мировоззрения, холостяки — это закоренелые эгоисты, "одинокие волки", самодостаточные, ценящие больше всего свою свободу. Одиночество — для них норма. Они "ищут" самую совершенную женщину, которая была бы их копией.

Избранница должна любить ту же еду, разделять его увлечения, думать — и то, как он. Потому, даже если холостяк решает создать семью, он не может принять ни одну женщину.

Каждый раз он думает: "И с этой женщиной я проведу всю свою жизнь?!"

A post shared by RyanFanAccount (@ryangoslingonline) on Apr 25, 2017 at 8:51am PDT