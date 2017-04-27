Почти треть женщин испытывают болезненные ощущения во время секса, но большинство из них стесняются обратиться с подобной жалобой к своему семейному врачу или гинекологу. Разберемся, можно ли считать это явление нормой, и что с ним можно поделать.

По данным иследования, опубликованного в Британском журнале акушерства и гинекологии, каждая 13-я женщина испытывает интенсивную боль во время полового акта. При этом большинство женщин не обращаются за помощью в связи с этой проблемой. Но согласитесь, секс — вовсе не то занятие, во время которого стоит сжимать зубы от боли?

В норме ни один половой акт болезненных ощущений вызывать не должен.

Диспареуния. За этим загадочным термином скрываются болезненные ощущения во время секса, возникающие ввиду различных причин — от ЗППП до психологических проблем.







В последнем исследовании западных ученых использовались данные третьего ежегодного Национального опроса сексуальных отношений и образа жизни (National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles), который проводился среди 6,669 сексуально активных женщин в возрасте от 16 до 64 лет. В ходе опроса было выяснено, что те женщины, которые испытывают боль во время полового акта, в три раза реже испытывают оргазм, чем остальные.



Откуда берется боль и как с ней справляться?





У участниц из старшей возрастной группы опрашиваемых ученые обнаружили существенную связь между болезненными ощущениями во время полового акта с сухостью влагалища .

"В этой возрастной группе болезненные ощущения могут быть связаны с гормональными изменениями в период менопаузы", — говорит доктор Кирстин Митчелл, старший научный сотрудник кафедры социального и общественного здравоохранения Университета Глазго. "Но в случае с 16-ти и 24-летними боль во время секса может свидетельствовать о ЗППП и недостаточном возбуждении, а следовательно, и недостаточном выделении смазки, из-за чего проникновение полового члена становится болезненным. Из-за распространенности этой проблемы мы имеем очень много пациенток, считающих, что иначе даже быть не может — они попросту начинают ассоциировать секс с болью".