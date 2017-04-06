Исследователи из Университета Торонто и Университета Далхаузи предупреждают: вера в сексуальную несовместимость негативно влияет на степень сексуального удовлетворения. По словам специалистов, удовольствие, которое человек получает от секса, напрямую зависит от его взглядов, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.
Ученые рассказали о двух разных убеждениях, связанных с сексом. Первое — "вера в развитие", второе — "вера в судьбу". Люди с первым убеждением уверены: чтобы в отношениях с течением времени сохранялось сексуальное удовлетворение, нужно прилагать усилия. Такие люди считают, что проблемы в сексуальной жизни можно решить, если работать над ними.
С другой стороны, люди со вторым убеждением полагают: совместимость между партнерами — ключевой фактор для сексуального удовлетворения, и отношения, в которых возникают проблемы, обречены. Эти люди думают, что по качеству сексуальной жизни можно судить о качестве отношений в целом.
Исследование показало: у людей, которые верили в развитие, уровень сексуального удовлетворения был выше, чем у тех, кто верил в сексуальную совместимость. Кроме того, они чувствовали более тесную связь с партнером во время секса, и общее качество отношений у них оказалось выше.