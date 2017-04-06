Ученые рассказали о двух разных убеждениях, связанных с сексом. Первое — "вера в развитие", второе — "вера в судьбу". Люди с первым убеждением уверены: чтобы в отношениях с течением времени сохранялось сексуальное удовлетворение, нужно прилагать усилия. Такие люди считают, что проблемы в сексуальной жизни можно решить, если работать над ними.





С другой стороны, люди со вторым убеждением полагают: совместимость между партнерами — ключевой фактор для сексуального удовлетворения, и отношения, в которых возникают проблемы, обречены. Эти люди думают, что по качеству сексуальной жизни можно судить о качестве отношений в целом.





Исследование показало: у людей, которые верили в развитие, уровень сексуального удовлетворения был выше, чем у тех, кто верил в сексуальную совместимость. Кроме того, они чувствовали более тесную связь с партнером во время секса, и общее качество отношений у них оказалось выше.