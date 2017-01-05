Результаты исследования, опубликованного в Journal of Sexual Medicine, показали, что на сексуальную жизнь мужчины во многом влияет фактор отсутствия личного пространства, пишет Women' s Health.

Чтобы узнать о самых распространенных проблемах, мешающих полноценной интимной жизни мужчин, учение Флорентийского университета провели исследование с участием 3736 мужчин различного возраста, которые хоть раз жаловались на сексуальное фиаско. В результате оказалось, что 16% неудовлетворенных представителей сильного пола ежедневно страдают от нехватки личного пространства — все они либо жили с родителями, либо снимают жилплощадь с кем-то еще, либо воспитывают детей.

Таким образом, можно предположить, что мужчины, живущие в стесненных обстоятельствах, не имеют возможности сексуального раскрепощения, и поэтому они чаще страдают от эректильной дисфункции, преждевременной эякуляции и дисоргазмии.