Люди встречаются, люди влюбляются, женятся, — пелось в старой советской песне. А о том, что происходит потом — о совместной жизни, почему-то редко кто поет. Все потому, что паре предстоит привыкнуть друг к другу, обнаружить и сгладить все острые углы в отношениях. О том, как это сделать максимально продуктивно и безболезненно, рассказывает психолог Леди.mail.ru.
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