Иерархия — равенство





В отношениях небезопасных обычно бывает так: кто-то повыше и главный, кто-то пониже и дурак — причем, периодически они меняются местами. То есть идет настоящая борьба за статус и власть, за то, чье слово последнее, кто кому подчиняется, за позицию "над". Как понять, что в семье происходит именно битва за статус? Как пишет известный семейный психотерапевт Анна Варга: "Ты этого хочешь? Значит, ты этого не получишь!" — вот формула борьбы за власть.





В подобных отношениях сложно достучаться до другого, нет уверенности, что тебя слышат, что ты что-то значишь. Там есть темы, которые не обсуждаются, и переживания, которые нельзя озвучивать и выражать. И в том, что ты представляешь ценность, что тобой действительно дорожат — как правило, большие сомнения.





В отношениях партнерских люди ощущают себя равными друг другу, а потому проявляют взаимоуважение и готовность договариваться. Никто не выше и не ниже. Оба равны в своих правах — на чувства, желания, интересы и жизненные выборы. Каждый признает человеческую ценность — свою и другого. Каждый может свободно говорить о том, что ему нужно, что ему хотелось бы изменить, и при этом не бояться, что его неправильно поймут, криво на него посмотрят, набросятся с обвинениями, отвергнут или покинут.

Например:

— Я бы с удовольствием пошла учиться на ландшафтного дизайнера…

И вместо "Куда тебе? Лучше бы дом в порядок привела!" ответят:

— Круто! Это очень перспективно, только надо будет решить, кто с детьми, пока нас нет дома.



Слияние — отдельность

В зависимых отношениях люди мыслят себя единым целым, где все у них должно быть одинаковое — чувства, мысли, реакции, устремления. Это люди с прерывистыми границами, они не ощущают, где заканчиваются они сами, а где начинается другой человек, где их чувства, а где чувства другого человека, где их проблемы и "зоны ответственности", а где чужие.

Поэтому они свободно "сливают" свои огорчения, недовольство, обиду в партнера. А поскольку партнер тоже не очень хорошо ощущает себя и свои границы, то легко все это принимает.



Опасность слияния состоит в том, что там не признаются различия — другой взгляд, другая позиция, несовпадение интересов, другое устройство психики — все это воспринимается очень болезненно. Нет понимания того, что другой человек — другой. И звучит постоянный призыв: будь таким, как я хочу, изменись ("Тебе что, сложно? Ты же говоришь, что любишь!"). А если не меняешься, не делаешь то, что мне нужно — ты плохой(ая), ты мне всю жизнь испортил(а), ты — источник моих страданий.

То есть, в таких отношениях много взаимных ожиданий и требований, которые выливаются в упреки, обвинения и попытки переделать другого, в них много контроля и насилия — эмоционального или даже физического.

В отношениях партнерских люди признают уникальность своего любимого человека, его право на свое психологическое пространство, собственные особенности и ограничения. Поскольку люди ощущают себя равными, значит, уважается право каждого на то, что он думает, чувствует и как проявляет себя. Никто никого не переделывает, не считает, что кто-то кому-то что-то должен. Каждый ощущает себя (и другого) достойным любви таким, какой он есть.



Фокус внимания на другом — фокус внимания на себе

В созависимых отношениях действует формула "что мне сделать, чтобы он/а…", то есть люди сосредоточивают все свое внимание на том, что делает или чего не делает их избранник. И что им нужно сделать, чтобы на него повлиять, как найти у него кнопку. Им сложно опираться на себя, поэтому они ищут опору в другом. "Что мне сделать, чтобы муж воспылал ко мне страстью?", "Что мне сделать, чтобы она перестала меня обвинять во всех смертных грехах?" Там существует огромная зависимость от чужих оценок и чужого настроения.



В отношениях здоровых люди в первую очередь прислушиваются к себе и находятся в контакте с разными своими состояниями. Они могут опираться на собственные ресурсы, никак с другим человеком не связанные. Им не нужно как-то пытаться повлиять на партнера и добиваться того, что им нужно, какими иезуитскими способами. Достаточно просто попросить. Не нужно бояться, что муж придет в неистовство от того, что к его приходу не накрыт стол. Потому что на ненакрытый стол он отреагирует сдержанно или спокойно и даже поможет приготовить ужин.





Сопротивление — сотрудничество

В нездоровых отношениях из-за борьбы за власть процветает сопротивление просьбам другого, а также активная и пассивная агрессия — когда кто-то из партнеров саботирует вроде бы принятые совместно решения, не говорит ясно и прямо, чего хочет, уходит от обсуждения проблемы и попыток прояснить ситуацию, не объясняет, что не так, или "наказывает" другого, например, резко меняя планы или не выполняя обещаний.

В партнерских отношениях люди с готовностью идут на сотрудничество, откликаются на просьбы или говорят, почему они не могут их выполнить. Поскольку в таких отношениях признается право и на отказ, он обычно не воспринимается болезненно.



Обвинения и критика — уважительное, спокойное общение

В неудовлетворительных отношениях много болезненных переживаний, много недовольства и постоянное ощущение, что вот ты сейчас расслабишься, покажешь свою уязвимость и тонкие, чувствительные места, а тебе прилетит прямо в самую твою больную точку. Еще там много страхов, один из которых — это страх оказаться не справившимся, некомпетентным, неправильным, плохим. Чтобы не быть плохим, надо успеть вовремя обвинить другого и сделать плохим его, а за собой признать только позитивные намерения.

