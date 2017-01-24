Нередко какие-то установки или неудачный любовный опыт приводят к тому, что женщина начинает избегать любых отношений вообще, уговаривая себя, что так надежнее и спокойнее. Психолог Ирина Чеснова рассказывает Леди.mail.ru, какими убеждениями маскируется страх близких отношений, и как сделать так, чтобы он не лишал полноценной жизни и не мешал обрести счастье в любви.
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