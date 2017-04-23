Какие ассоциации у вас возникают при слове "пробуждение чувственности"? Скорее всего, представляется блондинка секс-коуч, вроде тех, кто активно рекламирует свои услуги в соцсетях и у которых приготовлены для всех желающих программы обучения минету, ручным техникам и прочим эротическим искусствам. Примерно так и выглядят современные массовые методы развития чувственности. А называются они чаще всего как-то вроде "Открой в себе богиню".

"В этом подходе к развитию сексуальности есть большой минус: все — для мужчины, ничего — для женщины, — считает Инна Мельникова. — Ведь эротические техники помогают доставить удовольствие мужчине. Но, по сути, про саму женщину в них нет ничего".

По словам эксперта, работа над женской сексуальностью — длительный и интересный процесс, в котором все гораздо сложнее, чем освоение каких-то методов ублажения любовника.





Инна Мельникова предлагает использовать другой подход, который обращен к женщине, ее внутреннему миру и который может стать увлекательным процессом познания себя и раскрытия чувственности.