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Любви все возрасты покорны: пропавшего 93-летнего француза нашли на свидании

DELFI Woman
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Любви все возрасты покорны: пропавшего 93-летнего француза нашли на свидании
Foto: Shutterstock

Исчезновение 93-летнего обитателя одного из домов престарелых на северо-западе Франции получило неожиданно положительную развязку. Полиция сумела обнаружить пропавшего мужчину при весьма необычных обстоятельствах, пишет французское издание The Local.

Пожилой обитатель дома престарелых в коммуне Пленеф-Валь-Андре был объявлен в розыск внучкой, которая, 12 августа приехала к нему с визитом, но не обнаружила родственника в комнате.

Персоналу дома престарелых не удалось найти пропавшего пенсионера на прилежащих территориях, и они обратились в полицию. Несмотря на поднявшуюся панику, история закончилась хорошо — полицейские обнаружили дедушку... во время романтической прогулки с женщиной в одном из местных парков.

Оказалось, 93-летний ловелас просто самовольно ушел из дома престарелых, чтобы навестить свою даму сердца.

Однако, это отнюдь не первый раз, когда подобное происходит во Франции — ранее сообщалось, что 100-летнего обитателя дома престарелых нашли в постели своей соседки.

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DELFI Woman

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