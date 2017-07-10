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Мальчик или муж: как понять, что ваш партнер не созрел для серьезных отношений

DELFI Woman
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Его мысли хаотичны
Мальчик или муж: как понять, что ваш партнер не созрел для серьезных отношений
Foto: Kristopher Allison / cc

Наличие мужественной внешности еще не говорит о том, что мужчина действительно является взрослым. Дело не в увлечении компьютерными играми или другими "детскими" хобби, а в его характере и поступках, которые могут разрушить ваши отношения. Как понять, что ваш избранник в душе все еще мальчишка? Вместе с Delfi Viņa мы собрали главные признаки мужской инфантильности.

Он не думает о будущем

Если его планы на будущее ограничиваются тем, что он сегодня съест на ужин, то можете приравнять вашего избранника к маленькому ребенку — оба не умеют планировать хоть сколько отдаленное будущее. Можете убедиться в этом, если он не сможет ответить на вопрос о его планах на завтра или на ближайшие выходные, потому что "до уикенда еще дожить надо".

По словам психолога Купер Лоуренс, взрослые люди планируют свое будущее и стараются найти лучшую стратегию, чтобы достичь своей цели. К сожалению, детки и "невзрослые" взрослые на это неспособны.

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Его мысли хаотичны

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DELFI Woman

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