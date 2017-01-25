Недавно меня пытался подцепить один женатый мужчина, который, как я знала, уже изменял своей жене. Я, конечно, сказала нет, потому что у меня есть парень и я не хочу разрушать сразу двое отношений – его и свои. Но почему так много женатых мужчин изменяют женам, даже если кажется, что они счастливы в браке? Может от меня исходит какая-то аура, потому что это не первый раз, когда ко мне подходят женатики…





Но нет, это не я, это они. Они, которые просто изменяют по любой причине: похоть, неуверенность, скука, гормоны, удовольствие, комплексы. Не все мужчины изменяют. Но у всех разные причины. Конечно, вы определенно понравились мужчине, если он вас пытается соблазнить. Но причина, почему он изменяет – определенно не вы и не ваша аура.





Чтобы изменять, мужчине не обязательно быть несчастливым. Мы часто слышим, что они изменяют, потому что не получают чего-то дома и ищут это на стороне. Но это не правда. Когда мужчина изменяет, это не вина его жены или их отношений, это ЕГО вина.





Ну, вот представьте себя. Если вы уже изменяли или изменяете, то и представлять не нужно. Допустим, у вас плохие отношения и вы ищете ласки на стороне. Кто виноват? Конечно же, вы. Если вас не устраивают отношения — уйдите. Если в отношениях есть проблема, вам не хватает внимания и т.д. — решите проблему.





Боритесь за свои отношения, а не сбегайте налево. Если по-вашему виноват ваш партнер — уйдите от него. Если человек рядом не вызывает у вас желания быть ему верным, это не его проблема, это ваша проблема, что вы все еще рядом с ним, с не тем, кем надо. И так далее, объяснять можно бесконечно.





Суть в том, что в измене всегда виноват тот, кто изменяет. И не нужно себя оправдывать, или винить себя, если изменили вам.



