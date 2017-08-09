LV

Мужчины не знают: о чем женщины чаще всего думают во время секса

Оставить комментарий
Мужчины не знают: о чем женщины чаще всего думают во время секса
Foto: Michael Prewett / cc

Если бы мы рассказывали своим партнерам абсолютно все, что думаем, то довольно скоро остались бы в тихом одиночестве — есть вещи, о которых стоит промолчать. DELFI Viņa вместе с Woman’s Health рассекречивает самые распространенные мысли, возникающие у женщин во время секса.

"Вот это сюрприз" — если пара занимается сексом в первый раз, то для женщины размеры мужского полового члена могут стать приятным (или не очень приятным) сюрпризом. Причем подобное случается не так уж и редко, потому что по какой-то невероятной причине многие дамы до сих пор пытаются определить размер члена по другим частям тела мужчины, и их прогнозы отнюдь не всегда совпадают с реальностью.

"Я заплатила кучу денег за это белье, а провела в нем буквально три секунды" — не секрет, что подходящее сексуальное белье помогает выглядеть более соблазнительной в глазах мужчин и поднимает женскую самооценку. Но в те моменты, когда страсть буквально ослепляет, и белье оказывается на полу в считанные мгновения, мы задумываемся, а стоило ли так вообще тратиться?

"Это Я должна надевать тебе презерватив?" — конечно, предпочтения у всех разные, но некоторые люди могут быть очень озадачены, услышав от партнера подобную просьбу.

"О, а он хорош! Интересно, где он этому научился?" — о мужском умении доставить удовольствие в постели мы задумываемся только в двух случаях: если все очень плохо, или наоборот, очень хорошо. Если мужчина знает, что делает, и делает это хорошо, то возникают вопросы: как долго он тренировался, и кто его всему этому научил. Если у него была девушка, которая не стеснялась говорить о своих желаниях, то стоит поднять бокал за то, что она сделала этот мир чуточку лучше.

"Он действительно думает только о себе?" — доставив удовольствие своему партнеру, женщина ждет, что и ей сделают приятно. Однако, не всегда партнеры бывают благородными, и многие мужчины частенько "забывают", что они в постели вовсе не одни.

Мужчины не знают: о чем женщины чаще всего думают во время секса
Foto: Shutterstock

"О, Альберто!" — кем бы ни был мужчина из наших фантазий, главное, чтобы он там и оставался. Нечаянно сказав его имя вслух, да еще и во время секса, вы рискуете оказаться в крайне неприятной ситуации и можете обидеть партнера.

"Нет, там не надо. И здесь тоже не надо" — мужчины столетиями пытаются определить самые чувствительные места у женщин, и часто у них это получается весьма неплохо. Но что бы нам ни говорили о том, что в сексе важно сообщать партнеру о не совсем приятных ощущениях, иногда подобные фразы могут свести весь огонь страсти на нет.

"Это у меня телефон зазвонил? Или это СМСка? Или уведомление?" — иногда наш мозг в самое "горячее" время вдруг начинает обрабатывать совершенно не относящуюся к делу информацию.

"Вот это точно прием из какого-то порно" — желание освежить интимную жизнь — это прекрасно. Если партнеры вместе уже несколько лет, то они друг друга знают наизусть, и при каждом новом движении или позе возникают вопросы о том, откуда же эти идеи пришли в вашу спальню.

Кстати, из этой статьи вы можете узнать о том, какие позы в сексе предпочитают латвийские мужчины.

Мужчины не знают: о чем женщины чаще всего думают во время секса
Foto: Shutterstock

"Уже?" — женщинам нужно больше времени, чтобы достичь оргазма — неоспоримый факт. По словам секс-эксперта Риты Ласмане, "мужчины не привыкли стараться ради своих женщин. Им нужно всего шесть минут, чтобы возбудиться, а женщинам — 26. Учитывая продолжительность полового акта в 6 минут, не нужно быть великим математиком, чтобы понять, что женщины просто не успевают достичь оргазма".

Абсолютная тишина. И, конечно бывает, что в голове полная тишина и не единой мысли.

Source info

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Секс с препятствиями: как решить проблемы и начать наслаждаться

Секс с препятствиями: как решить проблемы и начать наслаждаться
Семь секс-фобий, о существовании которых вы даже не подозревали

Семь секс-фобий, о существовании которых вы даже не подозревали
Постоянная готовность и другие мифы о сексе, в которые мы все еще верим

Постоянная готовность и другие мифы о сексе, в которые мы все еще верим
Мужчины не знают: о чем женщины чаще всего думают во время секса

Мужчины не знают: о чем женщины чаще всего думают во время секса

Стильные веяния следующего сезона, которые стоит примерить уже сейчас

Стильные веяния следующего сезона, которые стоит примерить уже сейчас

Ученые выяснили, по каким причинам люди сегодня изменяют чаще всего

Ученые выяснили, по каким причинам люди сегодня изменяют чаще всего (1)

Сладкая жизнь: семь десертов с орехами пекан, которые вам захочется готовить снова и снова

Сладкая жизнь: семь десертов с орехами пекан, которые вам захочется готовить снова и снова

Важно вырастить не спортсмена, а хорошего человека. Тренер по Кунг-фу о том, чему детей учат восточные единоборства

Важно вырастить не спортсмена, а хорошего человека. Тренер по Кунг-фу о том, чему детей учат восточные единоборства

подробнее
Восемь причин, мешающих вам похудеть, и как с ними бороться

Восемь причин, мешающих вам похудеть, и как с ними бороться

Важно вырастить не спортсмена, а хорошего человека. Тренер по Кунг-фу о том, чему детей учат восточные единоборства

Важно вырастить не спортсмена, а хорошего человека. Тренер по Кунг-фу о том, чему детей учат восточные единоборства

Сладкая жизнь: семь десертов с орехами пекан, которые вам захочется готовить снова и снова

Сладкая жизнь: семь десертов с орехами пекан, которые вам захочется готовить снова и снова

Семь условий, выполнение которых поможет улучшить вашу жизнь

Семь условий, выполнение которых поможет улучшить вашу жизнь

Дело всей жизни: как выбрать работу, которая сделает вас счастливой

Дело всей жизни: как выбрать работу, которая сделает вас счастливой

подробнее
Только на woman
Я была беременна и ненавидела это. Фитнес-мама Симона Гейтли о том, как сбросить 115 килограмм

Я была беременна и ненавидела это. Фитнес-мама Симона Гейтли о том, как сбросить 115 килограмм

roulinga

От депрессии к волшебству. Необыкновенная история Джоан Роулинг

Сумочки с философией. Как бизнес рижанки Анны помогает женщинам избавляться от лишнего груза

Сумочки с философией. Как бизнес рижанки Анны помогает женщинам избавляться от лишнего груза

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Что должны настоящие мужчины и женщины? Психотерапевт о том, как гендерные стереотипы ломают нашу психику и здоровье

Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Мужчины помоложе, предательство и усыновление. Тернистый путь актрисы Сандры Буллок

Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

Я ем два раза в день и отлично себя чувствую. Как голод изменил жизнь бывшего биржевого брокера

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса