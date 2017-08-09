Мужчины не знают: о чем женщины чаще всего думают во время секса

Если бы мы рассказывали своим партнерам абсолютно все, что думаем, то довольно скоро остались бы в тихом одиночестве — есть вещи, о которых стоит промолчать. DELFI Viņa вместе с Woman’s Health рассекречивает самые распространенные мысли, возникающие у женщин во время секса.

"Вот это сюрприз" — если пара занимается сексом в первый раз, то для женщины размеры мужского полового члена могут стать приятным (или не очень приятным) сюрпризом. Причем подобное случается не так уж и редко, потому что по какой-то невероятной причине многие дамы до сих пор пытаются определить размер члена по другим частям тела мужчины, и их прогнозы отнюдь не всегда совпадают с реальностью.

"Я заплатила кучу денег за это белье, а провела в нем буквально три секунды" — не секрет, что подходящее сексуальное белье помогает выглядеть более соблазнительной в глазах мужчин и поднимает женскую самооценку. Но в те моменты, когда страсть буквально ослепляет, и белье оказывается на полу в считанные мгновения, мы задумываемся, а стоило ли так вообще тратиться?

"Это Я должна надевать тебе презерватив?" — конечно, предпочтения у всех разные, но некоторые люди могут быть очень озадачены, услышав от партнера подобную просьбу.

"О, а он хорош! Интересно, где он этому научился?" — о мужском умении доставить удовольствие в постели мы задумываемся только в двух случаях: если все очень плохо, или наоборот, очень хорошо. Если мужчина знает, что делает, и делает это хорошо, то возникают вопросы: как долго он тренировался, и кто его всему этому научил. Если у него была девушка, которая не стеснялась говорить о своих желаниях, то стоит поднять бокал за то, что она сделала этот мир чуточку лучше.

"Он действительно думает только о себе?" — доставив удовольствие своему партнеру, женщина ждет, что и ей сделают приятно. Однако, не всегда партнеры бывают благородными, и многие мужчины частенько "забывают", что они в постели вовсе не одни.

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"О, Альберто!" — кем бы ни был мужчина из наших фантазий, главное, чтобы он там и оставался. Нечаянно сказав его имя вслух, да еще и во время секса, вы рискуете оказаться в крайне неприятной ситуации и можете обидеть партнера.

"Нет, там не надо. И здесь тоже не надо" — мужчины столетиями пытаются определить самые чувствительные места у женщин, и часто у них это получается весьма неплохо. Но что бы нам ни говорили о том, что в сексе важно сообщать партнеру о не совсем приятных ощущениях, иногда подобные фразы могут свести весь огонь страсти на нет.

"Это у меня телефон зазвонил? Или это СМСка? Или уведомление?" — иногда наш мозг в самое "горячее" время вдруг начинает обрабатывать совершенно не относящуюся к делу информацию.

"Вот это точно прием из какого-то порно" — желание освежить интимную жизнь — это прекрасно. Если партнеры вместе уже несколько лет, то они друг друга знают наизусть, и при каждом новом движении или позе возникают вопросы о том, откуда же эти идеи пришли в вашу спальню.

Кстати, из этой статьи вы можете узнать о том, какие позы в сексе предпочитают латвийские мужчины.

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"Уже?" — женщинам нужно больше времени, чтобы достичь оргазма — неоспоримый факт. По словам секс-эксперта Риты Ласмане, "мужчины не привыкли стараться ради своих женщин. Им нужно всего шесть минут, чтобы возбудиться, а женщинам — 26. Учитывая продолжительность полового акта в 6 минут, не нужно быть великим математиком, чтобы понять, что женщины просто не успевают достичь оргазма".

Абсолютная тишина. И, конечно бывает, что в голове полная тишина и не единой мысли.