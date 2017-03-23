1. "Ее внешний вид и улыбка. Просто как она выглядела в длинном летнем красном платье и собранными волосами. Когда я сделал ей предложение, она одарила меня самой прекрасной улыбкой в мире".





2. "Наверное это сочетание того, насколько она была прекрасной — прямо до волшебства, и это все было направлено только на меня",





3. "Ее волосы и попка. Это первое, что я заметил. Ведь нельзя же сразу влюбиться в какие-то качества личности".





4. "Я не из тех, кто ведется на внешнюю привлекательность. Меня покорило ее чувство юмора — вот тогда я действительно обратил на нее внимание"





5. "Она была очень вежливой и поддерживала со мной беседу".





6. "Ее любовь к хот-догам. Мы познакомились на фестивале хот-догов! Разговор завязался вокруг музыки — у нас оказались одинаковые предпочтения. Она была красивой, забавной и странноватой — как и я. Ее смех, улыбка и разные причуды покорили меня".





7. "Это и физические черты, и манеры. Но все равно это некий микс сексуальности, экзотики и интеллекта".





8. "Она была свободной, счастливой и влюбленной в музыку: мы познакомились на концерте, и я никогда не видел кого-то, кто бы настолько кайфовал от музыки и от жизни. Я просто не замечал никого вокруг, а только смотрел на нее".





9. "Это были посиделки у друга, и когда я вошел в другую комнату, где играла музыка, она прыгала на кровати, как ребенок. Ее непосредственность меня покорила".





10. "Сначала она казалась мне просто миловидной, но когда я сделал ей комплимент, а она даже покраснела от смущения, я был покорен. Сегодня краснеют только действительно искренние люди".





11. "Она была не из самых красивых девушек, скажу честно. Но ее уверенность в себе, как она держалась и подавала себя — это меня покорило".





12. "У нее какая-то положительная аура. К тому же, она очень добра ко всем людям, которые к ней прямо тянутся. Она казалась настоящей, и я захотел узнать ее лучше".



