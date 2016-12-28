1. Папилломавирус человека. ПВЧ распространяется через кожные контакты с инфицированными людьми, он приводит к генитальному герпесу и, в самых тяжелых случаях, к раку горла или ротовой полости. В настоящее время ПВЧ неизлечим, однако наш организм сражается с ним в течение двух лет, пока вирус не станет канцерогенным. Оральный секс значительно увеличивает риск заражения ПВЧ.

2. Герпес. Неизлечимый, сохраняющийся в течение всей жизни вирус, передающийся через контакт с кожей. Он может проживать в области гениталий или во рту, вызывая периодические обострения в виде специфических чешуек на коже, которые сохраняется на срок до двух недель. Если у вас имеется лихорадка на губах, то вы можете запросто заразиться герпесом при оральном сексе.





3. Гонорея. Бактериальная инфекция, вызывающая воспалительные заболевания тазовой области, приводящая к болям во время секса и бесплодию. У большинства людей протекает бессимптомно, однако ее можно вылечить с помощью антибиотиков. Некоторые наиболее сильные штаммы вырабатывают резистентность к лекарствам. Гонореей можно заразиться через оральный секс, но соприкосновение с половым членом повышает опасность заражения значительно сильнее, чем с влагалищем. К счастью, данная бактерия не живет в горле, поэтому она исчезнет оттуда через три месяца. В большинстве случаев, гонорея проходит за неделю.





4. Хламидия. Еще одна бактериальная инфекция, также вызывающая боль при занятиях сексом и бесплодие в случае отсутствия лечения. Наиболее распространенная причина бесплодия среди женщин. Случаи заражения хламидиями посредством орального секса встречаются редко, но они бывают. При этом заражаются только те, кто выполняют оральный секс, но не получают его.





5. ВИЧ. Неизлечимый вирус, существенно подрывающий иммунную систему, который способен перерасти в смертельный СПИД в случае отсутствия лечения. Теоретически им можно заразиться через оральный секс, если у вас имеются открытые раны или кровоточащие десны, так как ВИЧ обитает только в крови. Однако риск подобного заражения чрезвычайно мал.





6. Сифилис. Бактериальная инфекция, приводящая в случае отсутствия лечения к очень тяжелым, разрушительным последствиям. До появления антибиотиков была неизлечимой, убивая миллионы людей. Сифилисом можно заразиться через оральный секс, выступая в любой роли. Риск довольно высок, и значительное количество жертв сифилиса заражаются именно через оральный секс.



