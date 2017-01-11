Самым распространенным видом без соприкосновения является мануальный — удовлетворение при помощи рук партнера. Даже те, кто предпочитают с проникновением, не прочь разнообразить свою постельную жизнь таким образом. Помимо приятных ощущений, мануальный еще и полезен — он восстанавливает циркуляцию крови, тем самым увеличивая чувствительность пениса, например.

Маммологический

Популярным является и другой вид экстернатной близости — маммологический — во время которого женщина стимулирует пенис с помощью своих грудей, зажав его между ними. Обязательным условием является наличие бюста большого размера. Во время маммологической близости во избежание неприятных ощущений рекомендуется использовать смазку.

Интрафеморальный, лабиамажорный, глютеальный

В интрафеморальном мужчина трется пенисом между сомкнутых женских бедер. Этот вид близости может плавно перетечь в лабиамажорный, когда мужчина проделывает тоже самое, но между больших нижних губ женщины, или глютеальный — между ягодицами партнерши.

Вообще, существует множество видов близости в зависимости от частей тела, которые в нем участвуют: назальный — трение пенисом о крылья носа, аурикулярный — об уши, трихофилический — о волосы. При интрабиальном мужчина трется пенисом между икр партнерши, при интерпедальном — между ступней.

Кроме того, есть виды близости, при которых можно получить удовольствие всего лишь от соприкосновений: при вертебральном — мужчина водит пенисом по позвоночнику или ребрам, при феморальном — по поверхности бедер.

Высшим пилотажем является брейнальный, когда в акте любви не участвует тело, лишь мысли и фантазии. Ну а близость, которой зарабатывали в прошлом веке китайские девушки непростого поведения, занимаясь с моряками, используя свои подмышки, а не гениталии, называется аксиллярным.