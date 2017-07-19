LV

Объясняем по науке: преимущества и недостатки мобильного приложения, предохраняющего от беременности

DELFI Woman
Оставить комментарий
Объясняем по науке: преимущества и недостатки мобильного приложения, предохраняющего от беременности
Foto: Shutterstock

В последнее время в мире все большую популярность набируют мобильные приложения, призванные различными способами поддерживать и контролировать наше здоровье. Они помогают фиксировать спортивные результаты, считают калории, напоминают о приближении менструации и даже заменяют привычные методы контрацепции. Delfi Viņa разбирается, стоит ли доверять планирование семьи мобильному приложению.

В начале года свет увидело первое мобильное приложение-контрацептив, получившая официальное медицинское одобрение, пишет издание The Telegraph. Учитывая температуру тела своей пользовательницы, приложение Natural Cycles анализирует, наступила ли у неё овуляция. После овуляции у женщины повышается выработка прогестерона, что повышает температуру тела в среднем на 0,45 градуса. Температуру тела женщина должна вводить в приложение мануально.

Хотя данная аппликация в ЕС и ЕЭЗ официально признана в качестве действенного средства контрацепции (Немецкая организация Tüv Süd сертифицировала сервис как проверенное средство контрацепции и даже оценила уровень надёжности приложения в 99,5%), есть несколько существенных вещей, которые женщинам стоило бы узнать перед тем, как безоговорочно довериться этой программе. Кроме того, важно понимать, что приложение никоим образом не может защитить своих пользователей от заражения ЗППП (заболеваниями, передающихся половым путем). Такую защиту может обеспечить исключительно использование презервативов.

Приложение Natural Cycles основано на древнейшем опыте и знаниях о женском теле, которые позволяют избежать нежелательной беременности. Ведь принято считать, что женщина может забеременеть лишь в определенные несколько дней в месяц. Определив эти дни, женщина может заниматься сексом уже без лишних опасений, объясняет Business Insider, при этом добавляя, что хоть приложение и эффективно, подходит оно далеко не каждой представительнице прекрасного пола.

Действительно ли приложение является новым видом контрацепции без побочных эффектов? Главный недостаток Natural Cycles заключается в том, что человеческое тело является объектом отнюдь не всегда предсказуемым. Женский менструальный цикл может меняться, и на его продолжительность могут влиять различные внутренние и внешние факторы, включая, к примеру, стресс. Поэтому женщинам с нерегулярной менструацией календарный метод защиты от нежелательной беременности противопоказан.

Хотя цикл не является единственным параметром, по которому приложение определяет "безопасные дни", ежедневное измерение температуры тоже никак нельзя назвать абсолютным показателем, ведь и здесь, увы, возможны колебания, связанные с влиянием на организм факторов.

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Все, что нужно знать о контрацепции: эффективные методы и главные мифы

Все, что нужно знать о контрацепции: эффективные методы и главные мифы
Развенчиваем мифы: восемь самых нелепых заблуждений о зачатии

Развенчиваем мифы: восемь самых нелепых заблуждений о зачатии
Как пережить отмену гормональных контрацептивов

Как пережить отмену гормональных контрацептивов
Объясняем по науке: преимущества и недостатки мобильного приложения, предохраняющего от беременности

Объясняем по науке: преимущества и недостатки мобильного приложения, предохраняющего от беременности

Ученые: западная диета вызывает воспаление печени

Ученые: западная диета вызывает воспаление печени

Безумное путешествие, фитнес и вегетарианство: как 30-дневный детокс стал образом жизни для Лореты из Латвии

Безумное путешествие, фитнес и вегетарианство: как 30-дневный детокс стал образом жизни для Лореты из Латвии

Пять действенных способов, которые помогут вам уличить изменника

Пять действенных способов, которые помогут вам уличить изменника

Не покупай это: топ самых вредных магазинных продуктов по мнению латвийских врачей

Не покупай это: топ самых вредных магазинных продуктов по мнению латвийских врачей (2)

подробнее
Не покупай это: топ самых вредных магазинных продуктов по мнению латвийских врачей

Не покупай это: топ самых вредных магазинных продуктов по мнению латвийских врачей (2)

Безумное путешествие, фитнес и вегетарианство: как 30-дневный детокс стал образом жизни для Лореты из Латвии

Безумное путешествие, фитнес и вегетарианство: как 30-дневный детокс стал образом жизни для Лореты из Латвии

Десять признаков того, что вы обладаете сильной интуицией

Десять признаков того, что вы обладаете сильной интуицией (1)

Латвийцы из Швеции. Иллюстратор Улрика Кестере о переменах, своей книге и возвращении на родину

Латвийцы из Швеции. Иллюстратор Улрика Кестере о переменах, своей книге и возвращении на родину

"Не стоит класть туда чизбургер" и еще шесть вещей, которые гинекологи хотят, чтобы знала каждая женщина

подробнее
Реклама
Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Только на woman
Жизнь в СССР закалила латвийских женщин. Профессор Цимдиня о гендерных ролях и общих с мужчинами проблемах

Жизнь в СССР закалила латвийских женщин. Профессор Цимдиня о гендерных ролях и общих с мужчинами проблемах

Sofija Vergara

Потеря брата, нерожденные дети и борьба с раком. София Вергара, поражающая силой своего духа

Перфекционизм, любовные неудачи и булимия. Как Николь Шерзингер поборола жизненные невзгоды и вновь обрела себя

Перфекционизм, любовные неудачи и булимия. Как Николь Шерзингер поборола жизненные невзгоды и вновь обрела себя

Это было лучшим решением в моей жизни. Как лиепайчанка Марика пересекла на велосипеде обе Америки

Это было лучшим решением в моей жизни. Как лиепайчанка Марика пересекла на велосипеде обе Америки

Рок, наркотики, Кобейн: как Кортни Лав достигла дна, чтобы оттолкнуться и выплыть

Рок, наркотики, Кобейн: как Кортни Лав достигла дна, чтобы оттолкнуться и выплыть

Privātais arhīvs

Мужчина никогда не забывает женщину, с которой у него ничего не было. Правила жизни режиссера Евгения Израйлита

Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции

Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции

07fff40b5dd495aca2ac4e1c3fbc60aa.orphus