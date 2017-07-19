Объясняем по науке: преимущества и недостатки мобильного приложения, предохраняющего от беременности

В последнее время в мире все большую популярность набируют мобильные приложения, призванные различными способами поддерживать и контролировать наше здоровье. Они помогают фиксировать спортивные результаты, считают калории, напоминают о приближении менструации и даже заменяют привычные методы контрацепции. Delfi Viņa разбирается, стоит ли доверять планирование семьи мобильному приложению.

В начале года свет увидело первое мобильное приложение-контрацептив, получившая официальное медицинское одобрение, пишет издание The Telegraph. Учитывая температуру тела своей пользовательницы, приложение Natural Cycles анализирует, наступила ли у неё овуляция. После овуляции у женщины повышается выработка прогестерона, что повышает температуру тела в среднем на 0,45 градуса. Температуру тела женщина должна вводить в приложение мануально.





Хотя данная аппликация в ЕС и ЕЭЗ официально признана в качестве действенного средства контрацепции (Немецкая организация Tüv Süd сертифицировала сервис как проверенное средство контрацепции и даже оценила уровень надёжности приложения в 99,5%), есть несколько существенных вещей, которые женщинам стоило бы узнать перед тем, как безоговорочно довериться этой программе. Кроме того, важно понимать, что приложение никоим образом не может защитить своих пользователей от заражения ЗППП (заболеваниями, передающихся половым путем). Такую защиту может обеспечить исключительно использование презервативов.





Приложение Natural Cycles основано на древнейшем опыте и знаниях о женском теле, которые позволяют избежать нежелательной беременности. Ведь принято считать, что женщина может забеременеть лишь в определенные несколько дней в месяц. Определив эти дни, женщина может заниматься сексом уже без лишних опасений, объясняет Business Insider, при этом добавляя, что хоть приложение и эффективно, подходит оно далеко не каждой представительнице прекрасного пола.





Действительно ли приложение является новым видом контрацепции без побочных эффектов? Главный недостаток Natural Cycles заключается в том, что человеческое тело является объектом отнюдь не всегда предсказуемым. Женский менструальный цикл может меняться, и на его продолжительность могут влиять различные внутренние и внешние факторы, включая, к примеру, стресс. Поэтому женщинам с нерегулярной менструацией календарный метод защиты от нежелательной беременности противопоказан.





Хотя цикл не является единственным параметром, по которому приложение определяет "безопасные дни", ежедневное измерение температуры тоже никак нельзя назвать абсолютным показателем, ведь и здесь, увы, возможны колебания, связанные с влиянием на организм факторов.