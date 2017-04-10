Представительницы прекрасного пола предпочитают привлекательных мужчин вежливым, дружелюбным, амбициозным и умным. Это установили исследователи из Университета Восточного Коннектикута, передает The Hindustan Times.





В исследовании приняли участие матери и дочери. Специалисты обнаружили, что матерям все мужчины, даже наименее привлекательные, казались подходящими партнерами для их дочерей. Дочери же оказались более избирательными. Им больше нравились привлекательные мужчины (независимо от их личностных качеств).





Дочери и их матери всегда называли такие личностные качества, как вежливость и дружелюбие, более важными, чем внешность. Но при этом они предполагали, что потенциальный партнер будет соответствовать их минимальным стандартам привлекательности. Мужчин с наиболее удачным сочетанием личностных качеств оценивали высоко только в том случае, если они были хотя бы умеренно привлекательными. Непривлекательных мужчин, обладающих положительными качествами, подходящими партнерами не считали.