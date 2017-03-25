В основном женщины уже привыкли к самостоятельности и возможностям. И почти не ждут, что мужчина станет главной опорой их жизни. Мы сами зарабатываем, сами себя обеспечиваем, сами выбираем мужчин. Но вот в сексе по-прежнему ждем от них не только инициативы, но и того, что они поймут наши желания, помогут раскрыть сексуальность и подарят незабываемые оргазмы.





Неплохой план, но, к сожалению, весьма утопический. Вот несколько причин, по которым не стоит наделять мужчину ореолом сексуального всемогущества.