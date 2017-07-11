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Постоянная готовность и другие мифы о сексе, в которые мы все еще верим

DELFI Woman
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Без оргазма секс — ненастоящий
Постоянная готовность и другие мифы о сексе, в которые мы все еще верим
Foto: Shutterstock

Мало кто не слышал утверждение, что мужчины всегда готовы к сексу или секс в начале отношений всегда горяч и незабываем? Такие высказывания подсознательно заставляют нас гнаться за совершенством, которого попросту не существует. Delfi Viņa изучила вопрос и делится выводами.

Мужчины всегда готовы к сексу

Постоянная готовность и другие мифы о сексе, в которые мы все еще верим
Foto: Shutterstock

Нет, это не так. Мужчины не роботы — они тоже устают под конец дня, у них тоже есть заботы, которые могут занимать их мысли. В конце концов, они тоже могут просто не хотеть секса или быть не в том настроении.

Важную роль в "постоянной готовности" играет возраст мужчины. По словам уролога Вилниса Лиетувиетиса, мужчина молодость мужчины определяют его кровеносные сосуды, поэтому есть 70-летние мужчины, которые "могут все", а есть 40-летние, которые уже "не могут ничего". Если атеросклероз "забил" большие артерии, то нарушается приток крови к половому члену".

Факты таковы, что 20 процентов мужчин Латвии страдает от эректильной дисфункции, но еще больше — 30 процентов — не могут сполна насладиться сексом из-за преждевременной эякуляции.

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Без оргазма секс — ненастоящий

Source info

DELFI Woman

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