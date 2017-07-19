Пять действенных способов, которые помогут вам уличить изменника

Возможно, вы уже знаете об измене, но вам нужны доказательства "преступления". Если вы напрямую укажете на деяния изменника, то в лучшем случае вас назовут параноиком. Но будьте готовы к тому, что даже если у вас на руках есть доказательства измены, ваше расследование встретят отрицанием или, возможно, даже насилием.

Проверьте его телефон/компьютер

Плохая новость: развитие технологий позволяет изменять и скрывать измену гораздо проще и легче, чем когда-либо. Хорошая новость: оно же позволяет так же легко отследить и вывести изменника на чистую воду, если вы знаете его пароли или он ими не пользуется. Проверьте списки звонков и текстовых сообщений, фотографии, историю интернет-браузера. Однако если партнер использует режим "инкогнито", то эти записи не сохраняются в истории. Если есть возможность, проверьте рабочий компьютер — возможно, весь театр разворачивается именно там.

Используйте приложение геолокации

У айфонов есть встроенная возможность отслеживать устройство, которое позволит вам узнать, где именно находится ваш партнер. Действительно ли он задерживается на работе или же это предлог для развлечений на стороне? Настроив эту функцию смартфона, вам осталось лишь найти это место, и если необходимо, отправиться туда. Это подводит нас к следующему пункту.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Нанесите нежданный визит или придите домой пораньше

Нежданный визит на работу эффективен в том случае, если вы должны быть точно уверены, что ваш партнер вам изменяет. Если ничего плохого не происходит, то ваш партнер будет рад вас видеть, если, конечно, его не завалило работой. В худшем случае вы обнаружите его в баре или в гостиничном номере с кем-то другим. Если ваш партнер не работает, то возьмите отгул и вернитесь домой пораньше — так вы убедитесь в своей правоте или его невиновности.

Поищите подозрительные чеки

Если вам изменяют, то следи из чеков и квитанций неизбежен. Это может быть что угодно — от чека из аптеки (за презервативы или таблетки) до нижнего белья или уикенда за городом (которое вам преподнесли как командировку или повышение квалификации). Поищите чеки в отделении для перчаток, карманах, сумке, наверняка вы найдете что-то, что осталось после рандеву или порочной встречи.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Наймите частного детектива

Если вы ничего не находите, но вас не покидает ощущение того, что вам изменяют, обратитесь к специалисту. Частные детективы беспристрастны, не вносят никаких эмоций в свое дело и не принимают ничью сторону. Таким образом вы получите только чистые сухие факты.