LV

Пять действенных способов, которые помогут вам уличить изменника

DELFI Woman
Оставить комментарий
Пять действенных способов, которые помогут вам уличить изменника
Foto: Shutterstock

Нам очень жаль, если вы подозреваете своего партнера в измене. Многие из нас, если не большинство, в свое время проходили через этот болезненный период. Возможно, вы чувствуете, что что-то не так в ваших отношениях или ваша вторая половинка просто странно себя ведет. Вместе с Power of Positivity мы подготовили краткое пособие, которое поможет вам выяснить правду.

Возможно, вы уже знаете об измене, но вам нужны доказательства "преступления". Если вы напрямую укажете на деяния изменника, то в лучшем случае вас назовут параноиком. Но будьте готовы к тому, что даже если у вас на руках есть доказательства измены, ваше расследование встретят отрицанием или, возможно, даже насилием.

Проверьте его телефон/компьютер

Плохая новость: развитие технологий позволяет изменять и скрывать измену гораздо проще и легче, чем когда-либо. Хорошая новость: оно же позволяет так же легко отследить и вывести изменника на чистую воду, если вы знаете его пароли или он ими не пользуется. Проверьте списки звонков и текстовых сообщений, фотографии, историю интернет-браузера. Однако если партнер использует режим "инкогнито", то эти записи не сохраняются в истории. Если есть возможность, проверьте рабочий компьютер — возможно, весь театр разворачивается именно там.

Используйте приложение геолокации

У айфонов есть встроенная возможность отслеживать устройство, которое позволит вам узнать, где именно находится ваш партнер. Действительно ли он задерживается на работе или же это предлог для развлечений на стороне? Настроив эту функцию смартфона, вам осталось лишь найти это место, и если необходимо, отправиться туда. Это подводит нас к следующему пункту.

Пять действенных способов, которые помогут вам уличить изменника
Foto: PantherMedia/Scanpix

Нанесите нежданный визит или придите домой пораньше

Нежданный визит на работу эффективен в том случае, если вы должны быть точно уверены, что ваш партнер вам изменяет. Если ничего плохого не происходит, то ваш партнер будет рад вас видеть, если, конечно, его не завалило работой. В худшем случае вы обнаружите его в баре или в гостиничном номере с кем-то другим. Если ваш партнер не работает, то возьмите отгул и вернитесь домой пораньше — так вы убедитесь в своей правоте или его невиновности.

Поищите подозрительные чеки

Если вам изменяют, то следи из чеков и квитанций неизбежен. Это может быть что угодно — от чека из аптеки (за презервативы или таблетки) до нижнего белья или уикенда за городом (которое вам преподнесли как командировку или повышение квалификации). Поищите чеки в отделении для перчаток, карманах, сумке, наверняка вы найдете что-то, что осталось после рандеву или порочной встречи.

Пять действенных способов, которые помогут вам уличить изменника
Foto: PantherMedia/Scanpix

Наймите частного детектива

Если вы ничего не находите, но вас не покидает ощущение того, что вам изменяют, обратитесь к специалисту. Частные детективы беспристрастны, не вносят никаких эмоций в свое дело и не принимают ничью сторону. Таким образом вы получите только чистые сухие факты.

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Ее взгляд: стоит ли разрешать мужу близость с другими женщинами

Ее взгляд: стоит ли разрешать мужу близость с другими женщинами
Понять и простить: психотерапевт разложила измены

Понять и простить: психотерапевт разложила измены "по полочкам"
Специалисты выяснили, что такое измена (+ опрос читателей)

Специалисты выяснили, что такое измена (+ опрос читателей)
Пять действенных способов, которые помогут вам уличить изменника

Пять действенных способов, которые помогут вам уличить изменника

Не покупай это: топ самых вредных магазинных продуктов по мнению латвийских врачей

Не покупай это: топ самых вредных магазинных продуктов по мнению латвийских врачей

Латвийцы из Швеции. Иллюстратор Улрика Кестере о переменах, своей книге и возвращении на родину

Латвийцы из Швеции. Иллюстратор Улрика Кестере о переменах, своей книге и возвращении на родину

Три признака того, что вам нужно употреблять больше углеводов

Три признака того, что вам нужно употреблять больше углеводов

Bez tabu: не во всех медицинских учреждениях

Bez tabu: не во всех медицинских учреждениях "семейные роды" будут бесплатными

подробнее
Не покупай это: топ самых вредных магазинных продуктов по мнению латвийских врачей

Не покупай это: топ самых вредных магазинных продуктов по мнению латвийских врачей

"Не стоит класть туда чизбургер" и еще шесть вещей, которые гинекологи хотят, чтобы знала каждая женщина

Латвийцы из Швеции. Иллюстратор Улрика Кестере о переменах, своей книге и возвращении на родину

Латвийцы из Швеции. Иллюстратор Улрика Кестере о переменах, своей книге и возвращении на родину

Десять признаков того, что вы обладаете сильной интуицией

Десять признаков того, что вы обладаете сильной интуицией (1)

Три признака того, что вам нужно употреблять больше углеводов

Три признака того, что вам нужно употреблять больше углеводов

подробнее
Реклама
Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Только на woman
Жизнь в СССР закалила латвийских женщин. Профессор Цимдиня о гендерных ролях и общих с мужчинами проблемах

Жизнь в СССР закалила латвийских женщин. Профессор Цимдиня о гендерных ролях и общих с мужчинами проблемах

Sofija Vergara

Потеря брата, нерожденные дети и борьба с раком. София Вергара, поражающая силой своего духа

Перфекционизм, любовные неудачи и булимия. Как Николь Шерзингер поборола жизненные невзгоды и вновь обрела себя

Перфекционизм, любовные неудачи и булимия. Как Николь Шерзингер поборола жизненные невзгоды и вновь обрела себя

Это было лучшим решением в моей жизни. Как лиепайчанка Марика пересекла на велосипеде обе Америки

Это было лучшим решением в моей жизни. Как лиепайчанка Марика пересекла на велосипеде обе Америки

Рок, наркотики, Кобейн: как Кортни Лав достигла дна, чтобы оттолкнуться и выплыть

Рок, наркотики, Кобейн: как Кортни Лав достигла дна, чтобы оттолкнуться и выплыть

Privātais arhīvs

Мужчина никогда не забывает женщину, с которой у него ничего не было. Правила жизни режиссера Евгения Израйлита

Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции

Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции

07fff40b5dd495aca2ac4e1c3fbc60aa.orphus