Обычно, мы строим отношения с людьми, с которыми нас изначально что-то роднит. Но это вовсе не значит, что ваш избранник будет всецело нравится вам таким, какой он есть. Вы обязательно захотите что-то в нем поменять (или будете в тайне мечтать, чтобы он изменился сам).

Возможно, вы попросите мужчину избавиться от какой-нибудь пустячной привычки вроде нежелания пользоваться подставками под кружки или разбрасывания носков по квартире, а может, захотите, чтобы он стал чуточку более спортивным или начал читать больше книг. Ясно лишь одно — если мужчина действительно заинтересован в долгосрочных отношениях с вами, он прислушается к вашему замечанию и постарается измениться. Готов ли он меняться? Это первое, о чем стоит задуматься еще перед тем, как вы встали на "серьезный" путь.