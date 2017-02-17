Когда вы находите время порассуждать о своей половой жизни, то в большинстве случаев начинаете изобретать способы, чтобы ее хоть как-то разнообразить. Вся Камасутра изучена еще в ранней юности, на акробатику как-то не очень тянет… Что нового мы вам можем предложить? О пяти техниках, позволяющих усилить возбуждение и ускорить оргазм, пишет Passion.ru.
Обычно взрослые стабильные пары начинают размышлять в сторону секс-девайсов, БДСМ-практик и ролевых игр. Но есть способы проще, а главное, естественней. Вам не потребуется специальная подготовка, а рутинный супружеский секс снова станет бурным и страстным.
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