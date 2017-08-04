Разойтись или помириться? Самые эффективные тактики поведения после ссоры с партнером

Ссоры и конфликты — неотъемлемая часть любых отношений. Если вы счастливы вместе со своим партнером, то ни одна ссора не разлучит вас. Тем не менее, такой шанс тоже имеется, если не использовать правильную тактику примерения. Американские ученые выяснили, какие методы устранения конфликтов мужчины и женщины считают самыми эффективными, пишет Delfi Viņa.

Психотерапевт Гуна Берга считает, что ссоры и конфликты не указывают на конец отношений: "Даже наоборот, это необходимая часть отношений. Если ко мне приходят клиенты и говорят, что живут много лет без единой ссоры, то возникает вопрос "А живы ли ваши отношения вообще?". У людей разные подходы к ссорам и способам разрешения конфликтов: есть люди, которые, "питаются" конфликтами, а есть те, кто их решает. Но сами по себе ссоры неизбежны".





Вместе с тем, неправильное улаживние конфликта может привести к весьма ощутимым последствиям, и даже к расставанию. В журнале Psychology Today писали об исследовании на тему разрешения конфликтов. Женщинам нужно было указать возможные способы поведения в случае ссоры. Из 220 версий отобрали 21 самый популярный вариант. После этого отдельно оценивалась эффективность каждой из выбранных тактик.





Выяснилось, что в разрешении конфликтов для женщин важнее всего общение, а лучшим способом решить проблему было искренне проговорить больной вопрос с партнером. В пятерку самых эффективных моделей поведения вошли извинения, совместное времяпровождение и поиск компромисса.





Самыми же неэффективными решениями признали совместное употребление алкоголя, игнорирование партнера и поведение, словно ничего не случилось.





Стоит отметить, что мужской и женский взгляд на разрешение конфликтов немного различаются. Женщины готовы простить партнера, который просит прощения и обещает проводить с ними больше времени, а у мужчинам гнев и обиду больше всего нравится устранять с помощью секса.