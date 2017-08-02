Секс с препятствиями: как решить проблемы и начать наслаждаться

О сексе говорят всегда и везде. Однако, если приходится рассказывать о проблемах в сексе, искать совета или помощи, то часто о таком предпочитают молчать. Но для каждой проблемы существует свое решение — осознание этого станет первым шагом к наслаждению собой и партнером, пишет Delfi Viņa.