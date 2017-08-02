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Секс с препятствиями: как решить проблемы и начать наслаждаться

DELFI Woman
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Мужчина слишком быстро достигает оргазма
Секс с препятствиями: как решить проблемы и начать наслаждаться
Foto: Shutterstock

О сексе говорят всегда и везде. Однако, если приходится рассказывать о проблемах в сексе, искать совета или помощи, то часто о таком предпочитают молчать. Но для каждой проблемы существует свое решение — осознание этого станет первым шагом к наслаждению собой и партнером, пишет Delfi Viņa.

Мы прочитали советы Линды Поэлзл, специалиста по отношениям, сексолога и автора Women’s Health, и предлагаем вам узнать о самых частых проблемах, встречающихся в постели, а также о возможных путях их решения. Возможно, вы найдете в этом списке то, что вам поможет.

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Мужчина слишком быстро достигает оргазма

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DELFI Woman

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