Секс вне времени: как сохранить страсть на всю жизнь

Нередко мы слышим, что после N лет совместной жизни "секс уже не важен", "в таком возрасте стыдно об этом думать", "отношения выходят на новый уровень" и т.д. Не верьте! С годами на сексе не обязательно ставить крест. Точнее — этого ни в коем случае делать нельзя.

Будьте доброжелательны Согласно исследованиям, удовлетворенность браком напрямую зависит от удовлетворенности в постели (что, в общем-то, неудивительно). И, несмотря на житейские проблемы, желание можно сохранить на долгие годы. По мнению психологов из Университета штата Флорида, главное — оставаться доброжелательными. Из пятерки личностных качеств, таких как доброжелательность, открытость, невротизм, экстраверсия, сознательность, именно доброжелательность — ключевое, от которого зависит насыщенность интимной жизни. То есть если вы пилите, ругаете или часто критикуете свою вторую половину — немедленно прекращайте. В нервной атмосфере желание быстро погибает. А на восстановление порой уходят годы и тысячи рублей за работу с психологом.



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Признавайтесь в любви Слова "я тебя люблю" во время близости действуют прямо-таки волшебно. Исследование, опубликованное в журнале Sex Research, показало: 75% сексуально удовлетворенных мужчин и 74% сексуально удовлетворенных женщин во время секса регулярно слышат три заветных слова. Многие отметили, что атмосфера и разговоры о сексе также имеют немаловажное значение. Так что не стесняйтесь —говорите друг с другом! Экспериментируйте В том же журнале Sex Research говорилось, что эксперименты делают партнеров счастливее. Проблема в том, что многие боятся своих фантазий: что их не поймут, осудят, бросят, в конце концов. Вы удивитесь, но вполне возможно, что ваш партнер мучается такими же сомнениями. Поэтому вернитесь к предыдущему пункту, перечитайте его и начните разговаривать. Пусть вам кажется, что вы себя хорошо изучили и знаете, что вам нравится, а что — нет. Это тот редкий случай, когда стоит усомниться в своих ощущениях и зайти на страничку секс-шопа.



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Тренируйтесь Регулярная физическая нагрузка усиливает половое влечение. Согласно исследованию 2015 года, мужчины, которые поддерживают себя в тонусе, отмечают улучшение потенции. Кроме того, тренировки могут повысить низкое либидо. Высыпайтесь Дополнительные часы сна усиливают половое влечение. Но где их взять, если даже восьмичасовой минимум для многих — роскошь?

Невыспавшийся человек ежедневно тратит несколько часов на всякую ерунду и уверяет, что на секс просто не хватает времени. Но всего пара недель восьмичасового сна — и человека не узнать. Он перестанет бросаться на людей, станет добрым, ласковым, а либидо взлетит до высот.



Foto: Shutterstock Однако чтобы перестроиться, понадобится серьезное волевое усилие, а на это вечно сонный человек не способен. В такой ситуации вся надежда на помощь и поддержку партнера. Попробуйте ложиться вовремя, и вы увидите, как вялотекущая сексуальная жизнь начнет меняться.



