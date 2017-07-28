LV

Шесть вещей, которые недопустимы в здоровых отношениях

DELFI Woman
Оставить комментарий
1 6
Чрезмерное стремление получить одобрение от избранника
Шесть вещей, которые недопустимы в здоровых отношениях
Foto: Shutterstock

Все отношения разные, и что одни считают недопустимым, другие сочтут нормой. Однако есть вещи, которые неприемлемы в нормальных и здоровых отношениях. Об этом Delfi Viņa побеседовала с людьми, попадавшими в подобные ситуации.

Обсуждение партнера с другими людьми

Честно говоря, обсуждение всех нюансов личной жизни с друзьями, знакомыми и всеми, кто готов слушать, нельзя назвать здоровым или нормальным. Конечно, иногда на душе становится легче, когда есть с кем поговорить, однако у всего есть границы. И наоборот, слишком тщательные сокрытие партнера может вызвать подозрения.

Девушка по имени Майя делится своей историей: "Я считаю, что одной моей подруге не очень повезло с парнем — они вместе уже довольно давно, но из того, что я от нее слышу, они не очень друг другу подходят. Я думаю, что парень не заслужил мою подругу. Раньше она нам делилась переживаниями, рассказывала о своих горестях, печалях, причинах их ссор. Мы ей говорили: "Бросай его, уходи, встретишь человека получше". Может, это было не очень корректно с нашей стороны, но мы не могли молчать. У нее, понятное дело, были свои соображения. Они до сих пор вместе, но она больше о нем не рассказывает, вопросов избегает. Это и ожидаемо, зная наше отношение к нему".
1 6
Чрезмерное стремление получить одобрение от избранника

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Мужчины это не любят: пять мифов, в которые пора прекратить верить большинству женщин

Мужчины это не любят: пять мифов, в которые пора прекратить верить большинству женщин
Пять проверенных способов заставить партнера вас слушать

Пять проверенных способов заставить партнера вас слушать
12 признаков, говорящих о том, что вы вступили в отношения с нарциссом

12 признаков, говорящих о том, что вы вступили в отношения с нарциссом
Шесть вещей, которые недопустимы в здоровых отношениях

Шесть вещей, которые недопустимы в здоровых отношениях

Выше планку: десять изменений, которые произойдут с вашим телом при ежедневном планкинге

Выше планку: десять изменений, которые произойдут с вашим телом при ежедневном планкинге (1)

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

Психолог из Гарварда советует потягиваться по утрам, и вот почему

Психолог из Гарварда советует потягиваться по утрам, и вот почему

Ты ешь и не контролируешь себя. Как Юрита Крума пытается победить пищевую зависимость

Ты ешь и не контролируешь себя. Как Юрита Крума пытается победить пищевую зависимость (1)

подробнее

"Видимо, я просто везучий человек". Правила жизни Интарса Бусулиса

ФОТО: Эта фотосессия пожилых молодоженов из Латвии стала сенсацией в соцсетях

ФОТО: Эта фотосессия пожилых молодоженов из Латвии стала сенсацией в соцсетях (3)

Мои бедра измеряли каждый день. Николь Осипова о том, как выглядит жизнь моделей изнутри

Мои бедра измеряли каждый день. Николь Осипова о том, как выглядит жизнь моделей изнутри (1)

Выше планку: десять изменений, которые произойдут с вашим телом при ежедневном планкинге

Выше планку: десять изменений, которые произойдут с вашим телом при ежедневном планкинге (1)

Домашнее диетическое мороженое из банана: три оригинальных рецепта

Домашнее диетическое мороженое из банана: три оригинальных рецепта

подробнее
Только на woman
"Латвийским женщинам не хватает легкости и доверчивости". Экс-редактор Cosmopolitan о социальных ролях, страхах и формуле счастья

"Латвийским женщинам не хватает легкости и доверчивости". Экс-редактор Cosmopolitan о социальных ролях, страхах и формуле счастья

Maija Silova

Десять вопросов о счастье и красоте: отвечает телеведущая Майя Силова

На самом деле наука — это творчество. Ренате Ранка о микробах, карьере и материнстве

На самом деле наука — это творчество. Ренате Ранка о микробах, карьере и материнстве

"Думала, это просто усталость после родов". Молодая мама Агнесе борется с раком и ей нужна помощь

"Думала, это просто усталость после родов". Молодая мама Агнесе борется с раком и ей нужна помощь

Безумное путешествие, фитнес и вегетарианство: как 30-дневный детокс стал образом жизни для Лореты из Латвии

Безумное путешествие, фитнес и вегетарианство: как 30-дневный детокс стал образом жизни для Лореты из Латвии

Секс, алкоголь, церковный хор. Жизнь Ланы Дель Рей между соблазнами и желанием умереть

Секс, алкоголь, церковный хор. Жизнь Ланы Дель Рей между соблазнами и желанием умереть

Жизнь в СССР закалила латвийских женщин. Профессор Цимдиня о гендерных ролях и общих с мужчинами проблемах

Жизнь в СССР закалила латвийских женщин. Профессор Цимдиня о гендерных ролях и общих с мужчинами проблемах