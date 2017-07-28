Шесть вещей, которые недопустимы в здоровых отношениях

Все отношения разные, и что одни считают недопустимым, другие сочтут нормой. Однако есть вещи, которые неприемлемы в нормальных и здоровых отношениях. Об этом Delfi Viņa побеседовала с людьми, попадавшими в подобные ситуации.

Обсуждение партнера с другими людьми

Честно говоря, обсуждение всех нюансов личной жизни с друзьями, знакомыми и всеми, кто готов слушать, нельзя назвать здоровым или нормальным. Конечно, иногда на душе становится легче, когда есть с кем поговорить, однако у всего есть границы. И наоборот, слишком тщательные сокрытие партнера может вызвать подозрения.





Девушка по имени Майя делится своей историей: "Я считаю, что одной моей подруге не очень повезло с парнем — они вместе уже довольно давно, но из того, что я от нее слышу, они не очень друг другу подходят. Я думаю, что парень не заслужил мою подругу. Раньше она нам делилась переживаниями, рассказывала о своих горестях, печалях, причинах их ссор. Мы ей говорили: "Бросай его, уходи, встретишь человека получше". Может, это было не очень корректно с нашей стороны, но мы не могли молчать. У нее, понятное дело, были свои соображения. Они до сих пор вместе, но она больше о нем не рассказывает, вопросов избегает. Это и ожидаемо, зная наше отношение к нему".