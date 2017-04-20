Благодаря новому лекарству пережить расставание и смириться с отказом станет проще. Кроме того, средство пригодится одиноким людям. Они перестанут страдать из-за того, что им не везет в любви. Также специалисты считают: нужно создать таблетки, пробуждающие симпатию к определенным людям. Подобное лекарство станет спасением для партнеров, которые уже долго живут вместе и потеряли друг к другу интерес. Средство сможет заставить их влюбиться заново.





Кстати, ранее исследователи из Университета Сент-Луиса изучили расставание и начало новых отношений. Ученые выяснили, что в мозге есть механизм, который помогает пережить разрыв и настраивает человека на начало новых отношений. Так, судя по всему, люди всегда заранее подготовлены к разрыву с партнером.