Среднему британцу, решившему пригласить предмет своей страсти на свидание, каждая такая встреча влетает в копеечку. Вернее, не в копеечку, а в 129 фунтов стерлингов (149 евро) на двоих, согласно последним данным, передает Русская служба Би-би-си.
В эту сумму входят расходы на транспорт, одежду, косметику, развлечения, еду и питье.
Это почти в два раза больше, чем тратят на свидания и сопровождающие их утехи жители таких стран, как, например, Италия, Германия или Франция.
Европейский Центр экономических и деловых исследований (CEBR) провел исследование и пришел к выводу, что британская экономика получает от свиданий 5,89 миллиардов фунтов стерлингов в год (6,79 млрд евро).
Примерно половина расходов на встречу с любимым человеком в Британии уходит на бары, пабы и рестораны (48%).
CEBR опросил более 9600 человек в нескольких странах Европы, в том числе 1750 в Великобритании.
В Германии и во Франции влюбленные — или надеющиеся влюбиться — тратят в среднем 53 евро на каждое свидание, в Италии — 54, а в Испании — 63.
Сколько тратят влюбленные на свидание в разных странах
Британия — 129 фунтов
Франция — 46 фунтов
Германия — 46 фунтов
Италия — 47 фунтов
Нидерланды — 52 фунта
Испания — 55 фунтов
Швеция — 41 фунт
Согласно результатам исследования, одна из главных статей расходов отправляющихся на свидание влюбленных британцев — это транспорт. На то, чтобы добраться к месту встречи, у жителей Соединенного Королевства уходит 9% всех расходов на свидание. В других странах Европы эта цифра не превышает 3%.
Учитывая дороговизну британских свиданий, которые, как известно, не сопровождаются гарантией успешного для всех участников развития событий, все больше и больше влюбленных предпочитают встречаться друг у друга дома, отмечают эксперты.
В конце концов, потратить 129 фунтов на обед тет-а-тет лишь для того, чтобы лучше узнать друг друга, многим может показаться пустой тратой денег, в то время как встреча в домашней обстановке, во-первых, дешевле, а во-вторых, создает шанс того, что взаимные отношения могут развиваться гораздо более стремительно.
Добавьте к этому бум в сервисе доставки ресторанной еды на дом за считанные минуты, а также привычку молодого поколения жить в режиме онлайн, и можно прийти к выводу, что, вероятно, в недалеком будущем бары и рестораны, как и ВВП всей страны, ожидает финансовый удар. Но не исключено, что в стране может неожиданно повыситься уровень рождаемости.