В эту сумму входят расходы на транспорт, одежду, косметику, развлечения, еду и питье.

Это почти в два раза больше, чем тратят на свидания и сопровождающие их утехи жители таких стран, как, например, Италия, Германия или Франция.





Европейский Центр экономических и деловых исследований (CEBR) провел исследование и пришел к выводу, что британская экономика получает от свиданий 5,89 миллиардов фунтов стерлингов в год (6,79 млрд евро).





Примерно половина расходов на встречу с любимым человеком в Британии уходит на бары, пабы и рестораны (48%).





CEBR опросил более 9600 человек в нескольких странах Европы, в том числе 1750 в Великобритании.





В Германии и во Франции влюбленные — или надеющиеся влюбиться — тратят в среднем 53 евро на каждое свидание, в Италии — 54, а в Испании — 63.



