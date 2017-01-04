Поэтому женщины становятся более разборчивыми в выборе партнера, причем предпочитают особей с высоким статусом и, как говорится, без материальных проблем.





Чем больше мужчина зарабатывает, тем чаще он занимается сексом и тем больше у него партнерш – выбранных, кстати, уже не за богатство, а за внешность.





Другая точка зрения связана с гормонами. Тестостерон, вызывающий влечение, в некоторой степени управляет и силой характера, настойчивостью. Не исключено, что особи, у которых этот гормон вырабатывается в большом количестве, преуспевают и в бизнесе, и в постели.