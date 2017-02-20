Более трети участников онлайн-опроса, проведенного британской юридической компанией Slater & Gordon, не считают изменой обмен сексуальными сообщениями и изображениями (секстинг) с кем-то, кто не является их постоянным партнером. Такого мнения придерживается каждый четвертый мужчина, участвовавший в опросе.





Всего в исследовании принимали участие 2150 мужчин и женщин. О том, что занимались секстингом с посторонним человеком в прошлом году, сообщили примерно 8% из них. Более трети респондентов из этой группы признались, что такое поведение в итоге приводит к более серьезным последствиям — свиданиям, сексу и другому совместному времяпровождению за спиной у партнера. При этом каждый десятый участник опроса заявил, что рассматривает секстинг как развлечение.





В то же время большинство (62%) опрошенных считает, что обмен эротическими фотографиями гораздо более предосудителен, чем обмен фривольными сообщениями.





Между тем опрос показал существующую у мужчин и женщин разницу в отношении к секстингу. Женщины относятся к такой переписке более серьезно. 49% участниц опроса заявили, что считают секстинг за спиной у партнера равноценным измене. Лишь 34% мужчин думают так же.





Только 6% участников опроса сообщили, что расстанутся с партнером, если обнаружат, что тот обменивается с кем-то непристойными фотографиями, а 13% признались, что так и поступили. В то же время 9 из 10 женщин заявили, что ни за что не простят партнеру активность на сайтах знакомств. Однако 8% признались, что сами имеют профайлы на таких сайтах.





По словам представителя Slater & Gordon, адвоката по семейным делам Рупи Раи (Rupi Rai), все больше клиентов обращается в фирму с тем, чтобы использовать секстинг в качестве основания для развода.