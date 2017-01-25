Эксперты провели исследование с участием мужчин от 20 до 50 лет. Выяснилось, что на первом месте в иерархии качеств идеальной супруги находится умение готовить. Именно на это представители сильного пола обращают внимание чаще всего.





На втором месте находится внешняя привлекательность. По мнению мужчин, женщина должна ухаживать за собой и всегда выглядеть восхитительно как дома, так и на людях.





Третье место занял секс. Идеальная избранница должна иметь выполнять все его желания и фантазии.