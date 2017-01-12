Проведенное на лабораторных крысах исследование ученых из Binghamton University показало, что женщины обладают удивительной способностью распознавать уровень стресса находящихся рядом мужчин. Когда дело касается поиска полового партнера, то самки крыс крайне редко выбирали себе самцов, у которых имелась весьма неспокойная в социальном плане молодость, из-за чего в их крови был повышен уровень стрессовых гормонов. Каким-то удивительным образом самки распознавали самцов, страдающих от стресса в подростковом возрасте. Из-за этого самки выбирали только самцов, у которых показатели стресса находились в абсолютной норме.

Исследование показывает, что хронический стресс в подростковом периоде и в юности делает мужчину менее привлекательным для женщин. Судя по всему, длительная подверженность стрессу усиливает такие черты характера, как покорность и смирение, а женщин привлекают более доминирующие особи. Для изучения того, каким образом социальное прошлое воздействует на выбор сексуальных партнеров, исследователи намеренно подвергали группу крыс мужского пола стрессу в подростковом возрасте. Их перемещали из одной клетки в другую, постоянно меняли находящихся рядом грызунов, произвольно включали и выключали освещение.





Какие-то крысы преодолевали данные стрессовые факторы, и их доминирующее поведение сохранялось. Впоследствии у них не отмечалось никаких проблем со спариванием. Другие крысы становились жертвами хронического стресса, и у них преобладало подчинительное поведение. Поэтому когда они достигали детородного возраста, то уже не могли найти себе партнерш для спаривания. Авторы исследования полагают, что все то же самое справедливо и в отношении людей.

