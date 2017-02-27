По словам научных работников, из всех базовых потребностей и действий человека секс за всю историю его цивилизации менялся меньше всего. Но уже в обозримом будущем это коренным образом изменится — главным образом, вследствие развития технологий. Эту концепцию американских футурологов опубликовала электронная газета "Век".





Известный в США футуролог Золтан Истван высказался о том, что людей ожидает наступление настоящей эпохи виртуального секса. Подобная практика войдет в быт вместе с устройствами виртуальной реальности, считает эксперт. Таковыми, к примеру, могут оказаться очки виртуальной реальности, или гаджеты, распознающие жесты.





"Наука уже знает о мозге достаточно, чтобы создать импланты, которые смогут стимулировать те центры, которые отвечают за сексуальное наслаждение, минуя непосредственный процесс занятия сексом", — поделился мнением Золтан Истван.



