Ученые-футурологи из США пришли к выводу, что в скором будущем такую сферу человеческого общения, как секс, ждут кардинальные перемены. Представления о сексе и его роли в современном обществе окажутся полностью перевернутыми по сравнению с современными нормами, утверждают исследователи, пишет Medikforum.ru.
По словам научных работников, из всех базовых потребностей и действий человека секс за всю историю его цивилизации менялся меньше всего. Но уже в обозримом будущем это коренным образом изменится — главным образом, вследствие развития технологий. Эту концепцию американских футурологов опубликовала электронная газета "Век".
Известный в США футуролог Золтан Истван высказался о том, что людей ожидает наступление настоящей эпохи виртуального секса. Подобная практика войдет в быт вместе с устройствами виртуальной реальности, считает эксперт. Таковыми, к примеру, могут оказаться очки виртуальной реальности, или гаджеты, распознающие жесты.
"Наука уже знает о мозге достаточно, чтобы создать импланты, которые смогут стимулировать те центры, которые отвечают за сексуальное наслаждение, минуя непосредственный процесс занятия сексом", — поделился мнением Золтан Истван.
При этом специалист отметил, что изощренные "виртуальные" технологии окажутся не единственной новацией, из-за которой секс полностью изменится. В числе подобных ноу-хау футуролог видит и развитие области мужской контрацепции.
В будущем для того, чтобы получать удовольствие от секса, отпадет необходимость им заниматься, резюмировал эксперт.