Ученые из Университета Атланты (США) исследовали отношения 3 тысяч человек и выявили некоторую закономерность: чем больше разница в возрасте партнеров, тем выше риск развода. Это можно объяснить тем, что на разных жизненных этапах у людей отличаются жизненные цели и интересы.





Так, выяснилось, что пары с разницей в возрасте 5 лет имеют на 18% больше шансов развестись, чем пары, в которых партнеры — ровесники. В парах с разницей в возрасте в 10 лет этот процент увеличивался до 39%, а у тех, чья разница в возрасте составляла 20 лет, шансы разойтись приближались к 95%!





Что касается идеальной разницы в возрасте, ученые уверяют, что это один год. У таких пар шанс расстаться составляет менее 3%.





И все-таки это всего лишь статистика. И пока ученые исследуют закономерности, влюбленные знают, что каждые отношения — неповторимы. Кроме того, на отношения влияет множество других факторов: наличие детей, привычки, жизненные цели и старая добрая совместимость характеров.







