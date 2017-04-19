Судя по комментариям в соцсетях и впечатлениям женщин, мужчины фригидной называют ту, кто выглядит холодной, недоступной, не отвечает на их флирт, не проявляет достаточно эмоций в постели, не получает оргазма. А еще отказывается от оральных ласк или каких-то экспериментов.

Если резюмировать все эти мнения, получается, что фригидная женщина — эта та, с которой конкретный мужчина не получил удовольствие.

Интересно при этом, что мужчины, бросаясь такими словами, не учитывают факт, что в сексе вообще-то участвуют двое. И качество интимных отношений зависит от того, насколько оба любовника смогут найти общий язык, настроиться на одну волну, почувствовать друг друга, расслабиться и получить удовольствие.

Назвать женщину фригидной — значит переложить на нее всю ответственность за сексуальные отношения. Очень взрослая позиция, да.

Сексолог Инна Мельникова приводит пример. Приходит на прием пара с проблемами в сексе. Мужчина говорит: "Вы знаете, у меня жена абсолютно фригидна, ничего не умеет, ничего не знает, удовольствия не получает". Начинаешь спрашивать у женщины — что у вас происходит? Как вы себя чувствуете во время секса? И получаешь такой ответ: "Ну в принципе мне приятно. Но у нас нет никакой прелюдии, мне нужно больше времени, чтобы возбудиться, почувствовать желание". То есть ответственны оба: один не объяснил, чего хочет, другой не был достаточно чутким. Но во всем виновата "фригидная" женщина. И таких случаев очень много.