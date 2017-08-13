В постельных тонах: 15 действенных способов повысить либидо

Вопреки распространенному мнению, ослабленное сексуальное желание встречается как у мужчин, так и у женщин. Причем, вне зависимости от возраста. Вместе с Power of Positivity мы представляем вашему вниманию сразу 15 способов, которые могут помочь повысить ваше влечение без походов к врачам и применения лекарств.

Прежде чем перейти к самому списку решений, стоит отметить, что либидо зависит не только от физических, но и от психологических, и от эмоциональных факторов. Именно поэтому советы в нашем списке нацелены на разные уровни этой проблемы:

Полюбите себя Любить других значит быть эмоционально уязвимым. Нередко человек не желает дарить любовь и/или секс другому человеку, пока сам не почувствует себя любимым.

Вспомните свой самый лучший секс

Воспоминания о самом вашем ярком сексуальном опыте могут заставить вас вновь его повторить.

Ешьте кедровые орешки

Кедровые орехи помогают вырабатывать в организме окись азота, которая расширяет кровеносные сосуды. Повышенный кровоток согревает тело и по ощущениям напоминает приток адреналина и легкую эйфорию. Уединитесь с партнером, и либидо снова усилится.

Больше цинка

Ученые утверждают, что цинк необходим для выработки тестостерона, ответственного не только за эрекцию, но и за мужское либидо.

Меньше сои

У женщин после менопаузы снижение уровня эстрогена означает сухость слизистых оболочек и возможный дискомфорт во время полового акта. Соевые продукты содержат растительный аналог женского гормона эстрогена, который блокирует работу соответствующих рецепторов, "отучая" организм усваивать нормальный эстроген.

Думайте о том, что вас возбуждает

Ваш мозг — самая главная эрогенная зона. Подумайте о том, что возбуждает вас в вашем партнере или в своем теле. Тренируйте свое воображение, отпуская все возможные блоки.

Никакого негатива

Негативные мысли и озабоченность насущными проблемами безусловно влияют на уровень сексуального влечения. Постарайтесь отключиться от гложущих вас отрицательных эмоций и полностью отдайтесь моменту.

Будьте честны

Искреннее общение помогает вам достичь с партнером интимности. Когда вы искренни, вы больше доверяете партнеру и в большей мере можете открыться его ласкам.

Заботьтесь о либидо, как о своем аппетите

Когда вы заботитесь о своем здоровье, вы обращаете внимание на питание — в том числе и на то, насколько вы голодны перед приемом пищи. Такое же внимание стоит уделять и сексуальному голоду. Оценивайте свое желание утром, днем и вечером по шкале от 1 до 10. Так вы научитесь понимать алгоритм вашего либидо.

Соглашайтесь на секс, даже если нет настроения

Иногда секс может быть, прямо скажем, так себе. Однако, в случае, если вы приболели или вас просто одолела хандра, интимная близость может изменить ваше состояние в лучшую сторону. Дело в том, что во время секса в вашем организме вырабатываются эндорфины, и ваше настроение и физическое самочувствие улучшаются.

Представьте, что вы недавно познакомились

Это простой, но эффективный способ, способный "освежить" вашу сексуальную жизнь, и сделать ее более желанной и возбуждающей.

Посмотрите сексуальный фильм

Смотреть на красивые обнаженные тела может быть очень приятно. Это не призыв включить порно, а совет найти действительно эстетичный эротический фильм, который поможет пробудить вашу чувственность. Смотрите его вместе с партнером, попытайтесь повторить парочку движений — томное настроение захватит вас очень и очень скоро.

Используйте все свои чувства

Многие обожают закрывать глаза во время прелюдии или поцелуев, и упускают момент, когда зрительный контакт увеличивает возбуждение. Дышите носом, чтобы слышать запах вашего партнера, слушайте его звуки, трогайте и прикасайтесь ко всему его телу, попробуйте на вкус его кожу. Если вы сумеете задействовать весь спектр своих ощущений — вы получите незабываемое наслаждение, и будете стремиться повторить его каждый последующий раз.

Не бойтесь грязно шутить

Смех — мощный способ сблизиться с партнером, и пикантные шутки могут раскрепостить вас, "разгоняя" ваше либидо. Шутите над чем угодно — чем смелее, тем лучше.

Больше прикосновений

Простые и нежные прикосновения к плечу, бедру, или спине партнера способны возбудить не только его, но и вас.