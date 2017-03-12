Предлагаем вашему вниманию обзор самых громких секс-скандалов в истории, созданный на основе материалов Biography, Wikipedia, Marie Claire и архива DELFI.

Клеопатра — одна из красивейших и сексуальнейших женщин своей эпохи, прекрасно умевшая использовать собственное тело в качестве инструмента для разрешения непреодолимых исторических противоречий. Ходят слухи, что очарованию Клеопатры не мог противостоять ни один мужчина.





Известно, что Клеопатра предпочитала полупрозрачные наряды, подчеркивающие безупречные формы ее тела. Также Клеопатра одной из первых открыла таинственную силу духов. Если от обычных египетских женщин пахло землей и потом, то Клеопатра благоухала медом и эфирными маслами. Неудивительно, что такому соблазну поддались двое наиболее могущественных мужчин того времени.





Гай Юлий Цезарь пообещал Клеопатре, оказавшейся в изгнании, простить все долги Египта и вернуть ей трон. В итоге страсть Цезаря привела к войне, длившейся восемь месяцев. В свою очередь роман Клеопатры с Марком Антонием закончился гражданской войной и трагической гибелью обоих влюбленных.