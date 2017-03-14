К примеру, один японский мужчина умер после того, как на него свалилась целая гора порнографических журналов. 50-летний житель Страны восходящего солнца был обнаружен только через 6 месяцев после того, как он был погребен печатными изданиями общим весом в 6 тонн. Не установлено, скончался ли этот мужчина от инфаркта и уже после этого был погребен порножурналами, или упавшие на него издания спровоцировали фатальный сердечный приступ. Какие еще бывают случаи?