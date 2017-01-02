Это было одно свидание, но это был микрокосмос того, какими могут быть отношения с ним...

Вечер субботы, и ты замечаешь интересного молодого человека за столиком неподалеку. Может, ты сразу же ищешь повод заговорить, или просто ждешь, когда все случится само собой.





И вот вы заговорили. Вы флиртуете. Вы обмениваетесь номерами. Может даже обмениваетесь поцелуями на прощание. И расходитесь.





Вечер воскресенья, и твой телефон звонит. Это он. Часть тебя надеялась, что он сразу позвонит, а другая часть надеялась не слышать его хотя бы пару дней. Еще где-то глубоко внутри ты вообще не ждала, что он позвонит.





Он звонит, потому что заинтересовался, и потому что хочет, чтобы ты это знала.





Он не хочет, чтобы ты терялась в догадках, а позвонит он или нет, и он достаточно уверен, чтобы проявить свой интерес, не боясь показаться навязчивым или отчаянным.





Он хочет знать твои планы на неделю, потому что хочет увидеться. Он хочет узнать тебя. Он хочет увидеть тебя вне хаотичного и пьяного кафе, где вы познакомились. Он хочет понять, что между вами. Он хочет увидеть, какая ты в "нормальной" обстановке. Он хочет увидеть тебя.





Он предлагает заехать за тобой не потому, что хочет знать, где ты живешь, а потому что чувствует, что так нужно. Он постучит в твою дверь или позвонит в звонок, а не просто напишет "Я здесь" и будет ждать внизу в машине. Он откроет перед тобой дверь не потому, что ты можешь испортить себе маникюр, а потому что он так воспитан.





Обычно чек приносят в конце, но он просит его между делом в середине разговора, без колебаний кладя свою карту и отдавая официанту.





Но в то же время он наблюдает за тобой. Потянется ли твоя рука к счету и к своей сумочке? Он наблюдает, отреагируешь ли ты вообще. Он оценивает тебя.





Он ни в коем случае не собирался позволить тебе заплатить — за весь чек, за свою половину, за десерт, за чаевые, за что-либо, — но он хотел увидеть твою реакцию на ситуацию.





Если ты никак не отреагируешь, то он может почувствовать себя использованным. Он может подумать, что ты с ним только ради бесплатного ужина. Если ты потянешься за чеком, он сразу заберет его. Если ты скажешь, что хочешь заплатить за себя, он вежливо отклонит твое предложение. Он только хотел увидеть твою реакцию. Это покажет ему, что ты хорошо воспитана, и что ты не предполагала, что это будет бесплатное развлечение.





Когда вы приедете к твоему дому, он проведет тебя до двери. Он наклонится к тебе за поцелуем. Он не ожидает этого, но надеется. Он не ожидает ничего более и не осудит тебя за все, что будет кроме этого поцелуя.





Это было одно свидание, но это был микрокосмос того, какими могут быть отношения с ним: он будет звонить, а не ждать, он будет разговаривать с тобой, а не просто убивать время, он будет хорошо с тобой обращаться, потому что он такой, а не потому что он себя таким показывает.





Когда ты встречаешься с мужчиной, он будет честен с тобой всегда. Он будет говорить тебе то, что другие боятся, и если ему что-то не понравится, то он сможет сказать это тактично и уважительно, не унижая и не оскорбляя.





Мальчик же будет скрывать свои эмоции и заставлять тебя чувствовать себя неадекватно. Мальчик никогда не возьмет ответственность за свои ошибки. Мальчик не знает, как по-взрослому решать вопросы, которые его не устраивают. Мужчина может обсудить проблему, а мальчик может только убежать от нее.





Когда ты встречаешься с мужчиной, он будет стараться сохранять отношения крепкими. Мальчик будет наслаждаться хорошими временами и исчезнет, как только начнутся плохие. Мужчина будет продолжать спасать отношения, если знает, что они того стоят, а мальчик оставит все как есть, потому что так легче всего.





Когда ты встречаешься с мужчиной, он захочет определиться с вашими отношениями, чтобы знать, что он — единственный мужчина в твоей жизни, а ты — единственная у него. Мальчик будет ждать, пока ты будешь разбираться с вашими отношениями, избегая любой ответственности и обязательств.





Мальчик заботится только о себе, а мужчина знает, что может дать своей женщине, и что это сделает счастливым и его.



