Все, чего вы не знали о клиторе и боялись спросить

Чему завидовать, право слово? Пенис, как и все прочие человеческие органы, создан для выполнения определенных функций. На него даже не одну функцию нагрузили, а целых две — мочевыделительную и репродуктивную. Над женщиной создатель думал гораздо дольше и подробнее — в результате получилось совершенное творение. Уретра — для выполнения выделительной функции, влагалище и матка — репродуктивная функция, плюс еще один орган, который не несет иной смысловой нагрузки, помимо чистого удовольствия. Это клитор.





Если учесть и сравнить прочие анатомические различия мужчин и женщин, то придется признать, что мужчины создавались для работы, а женщины для наслаждения (своего, заметьте, не мужского!).





Естественно, мужикам было обидно! Поэтому с древнейших времен они как только не изощрялись, чтобы уравнять шансы.





Как они изощрялись Они изобрели женское обрезание. Больших или меньших масштабов, большей или меньшей степени жестокости, оно сводилось к тому, чтобы лишить женщину легкого доступа к удовольствиям. Клитор удалялся. Поскольку при тогдашнем (никаком) уровне медицины подобные операции часто приводили к смерти женщины, то их постепенно стали заменять религиозно-моральными ограничениями и "дресс-кодом" — мастурбация была объявлена смертным грехом, а длинные широкие одежды (которые не снимались даже на ночь) и железные пояса верности технически препятствовали самоудовлетворению. Тем не менее, вплоть до 30-х годов ХХ века, в некоторых районах цивилизованной Европы и США клитор удаляли "по медицинским показаниям", якобы для профилактики истерии и эпилепсии. Только в 2012 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, запрещающую странам-участникам проводить калечащие операции на женских половых органах. Но в Средней Азии и Африке, по некоторым данным, около ста миллионов женщин подверглись удалению клитора уже в наше время. А вот в нашумевшем прошлым летом дагестанском сюжете речь шла, скорее всего, не об иссечении клитора, а об обрезании крайней плоти — по мужскому образцу.



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Как все устроено





Все, что мы рутинно знаем о строении клитора в настоящий момент, это результат исследований последних 25 лет. Инициативным ученым была женщина — австралийский уролог Хелен О’Коннел.





Клитор не может считаться полным аналогом пениса, хотя его тело, как и член, образовано парными кавернозными (пещеристыми) телами, которые соединены с парными луковицами, и все это великолепие, в конце концов, завершается по средней линии тела непарной головкой. Именно она и является единственным внешним проявлением клитора. Пещеристые тела, так же, как у мужчин, на фоне возбуждения наполняются кровью, клитор увеличивается в размерах. Сходство с половым членом дополняет крайняя плоть, больше известная как "клиторальный капюшон" — складка кожи, защищающая маленький источник большого женского удовольствия. К основанию пещеристые тела расходятся в стороны, образуя "ножки" (на латинском crus clitoridis), которые огибают с обеих сторон уретру и вагину, плотно прилегая к ним.



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Как стимулировать клитор







Величайшая загадка всех времен и народов: если женщина делает это сама, то она достигает оргазма буквально за пару минут, если это делает мужчина, то скорее он доведет подругу до боли и раздражения, чем до разрядки. Почему так? Вовсе не потому, что мужские пальцы грубее (хотя совсем уж сбрасывать этот фактор со счетов, пожалуй, не стоит). Основная сложность в том, что женщины теребят себе клитор, чтобы кончить, а мужчины — чтобы начать. А не надо трогать эту волшебную кнопку, пока женщина еще не возбуждена и не хочет секса! Сначала надо целовать ей губы, шею, грудь и все прочие эрогенные зоны, а уж потом переходить к главному.

Когда женщина начинает ласкать себе клитор, она, как правило, уже достаточно возбуждена, так что можно обойтись собственной естественной смазкой: она обеспечит хорошее скольжение. Но если ласки вам нужны, чтобы возбудиться (и тем более если за дело берется мужчина), то можно использовать лубриканты. Хорошо бы с разогревающим эффектом — для усиления ощущений без сильного нажима и трения. Валерия Агинская сексолог, директор Центра семейного и сексуального образования Secrets Клитор — самое нежное место на всем женском теле. И относиться к нему надо соответственно.





