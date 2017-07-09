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Все, что нужно знать о контрацепции: эффективные методы и главные мифы

DELFI Woman
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Все, что нужно знать о контрацепции: эффективные методы и главные мифы
Foto: Shutterstock

Незапланированная беременность для многих может быть долгожданной радостью, а для кого-то нежеланным обстоятельством. Конечно, чтобы избежать самой вероятности беременности, можно не заниматься сексом вообще, но в 21-м веке это не единственный эффективный метод. Delfi Viņa рассказывает о недостатках и преимуществах самых популярных способов контрацепции и попутно развенчивает устоявшиеся мифы.

Сегодня в свободном доступе можно приобрести самые различные средства контрацепции, которые отличаются не только принципом действия, но и имеют свои плюсы и минусы. Мы расскажем о методах, которые, по мнению большинства, являются безопасными. Но так ли это на самом деле?

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DELFI Woman

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