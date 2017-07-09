Все, что нужно знать о контрацепции: эффективные методы и главные мифы

Незапланированная беременность для многих может быть долгожданной радостью, а для кого-то нежеланным обстоятельством. Конечно, чтобы избежать самой вероятности беременности, можно не заниматься сексом вообще, но в 21-м веке это не единственный эффективный метод. Delfi Viņa рассказывает о недостатках и преимуществах самых популярных способов контрацепции и попутно развенчивает устоявшиеся мифы.