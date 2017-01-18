Раньше, для того, чтобы пообщаться с любимой женщиной, нужно было поднять свою пятую точку и придти к ней домой. Позже, этот процесс стал намного доступнее и легче, надо было просто набрать заветный номер на сотовом телефоне и пообщаться. Теперь вообще можно не напрягаться, в любом мессенджере или социальной сети набираешь "Привет!" с телефона, и все. На этом процесс ухаживания можно считать законченным. А если мужчина еще и букетик-смайлик отправит, то вообще счастье. Итак, зачем пишет (ключевое слово: не приехал, не позвонил даже, а просто пишет, бывший).



