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14 способов защитить брак от развода, по мнению ученых

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14 способов защитить брак от развода, по мнению ученых
Foto: Shutterstock

Статистика не врет: начиная с 1970 года растет число разводов и уменьшается количество браков. Если вы не хотите, чтобы ваш брак стал печальной частью этой статистики, попробуйте взять на вооружение рекомендации от журнала Woman’s Day, подкрепленные научными исследованиями.

Вашим отношениям должно быть не меньше трех лет

Таков результат исследования, проведенного в 2014 году в университете Эмори, США. Но не стоит затягивать и со свадьбой: исследование университета Юта, США, показало, что те, кто женится в возрасте после 32 лет, увеличивают риск развода на 5 процентов в год с каждым годом, проведенным в браке.

Дождитесь 23 лет

14 способов защитить брак от развода, по мнению ученых
Foto: Shutterstock

В 2014 году в журнале Journal of Marriage and Family было опубликовано исследование, которое выяснило, что возраст имеет значение: пары, решившие пожениться или жить вместе в 18 лет, ждала вероятность развода в 60 процентов, в то время как те, кто принимал такое решение в 23 года и позже, разводились в два раза реже.

Не допускайте большой разницы в возрасте

В том же исследовании в университете Эмори говорится, что чем больше разница между супругами, тем выше вероятность их развода.

Не тратьте все свои сбережения на обручальные кольца

14 способов защитить брак от развода, по мнению ученых
Foto: Shutterstock

Или непомерно дорогую свадьбу. Результаты исследований показывают, что из тех пар, которые потратили на свадьбу более 20 тысяч долларов, разводятся 46 процентов, а те, кто потратили на свадьбу меньше 5 тысяч долларов, снижают свой риск развода до 18 процентов. То же самое относится и к обручальным кольцам: чем они дороже, тем вероятнее развод.

Выходите замуж за здорового человека с уживчивым характером

Мамы не просто так искали вам в женихи хорошего мальчика: исследование в университете Чикаго выяснило, что "неконфликтный характер" и крепкое здоровье мужа прямо пропорциональны долговременности брака. И довольно странным является тот факт, что эти же качества у жен не всегда влияют на продолжительность брака.

Ходите в церковь

14 способов защитить брак от развода, по мнению ученых
Foto: Shutterstock

Согласно исследованию университета Эмори, супруги, посещающие вместе церковь, разводятся на 46 процентов реже. Но здесь есть подводные камни: евангелические христиане разводятся чаще среднего (по данным исследования Бэйлорского университета в 2014 году).

Учитесь разговаривать

Большинство проблем в браке можно решить посредством разговоров — так утверждает итог проекта Cornell Marriage Advice Project — самого масштабного исследования долгосрочных браков. В июле 2015 года геронтолог Корнеллского университета провел исследование, опросив 700 участников, в общей сложности состоявших в браке 40 тысяч лет.

Но не надоедайте болтовней

14 способов защитить брак от развода, по мнению ученых
Foto: Shutterstock

Если ваш муж сказал, что хочет о чем-то поговорить, поверьте ему. "Женщины расценивают мужнину поддержку как позитивный опыт", — объясняет Дебора Карр, профессор Ратгерского университета. В 2015 году она исследовала, как мужчины и женщины справляются с проблемами в браке: "Мужчины постарше раздражаются, когда их жены слишком заботятся о них — они начинают себя чувствовать беспомощными и некомпетентными".

Поровну делите заботы по дому

У супругов, поровну делящих домашние хлопоты, более яркая сексуальная жизнь — к такому выводу пришли ученые после исследования, опубликованного в журнале Journal of Family Psychology в 2015 году. А гармоничный секс — залог счастливых союзов (см. следующий совет).Однако не всем парам подходит равное разделение домашнего труда, говорят ученые. Это утверждение применяется к тем бракам, в которых работают оба супруга.

Не дайте страсти угаснуть

14 способов защитить брак от развода, по мнению ученых
Foto: PantherMedia/Scanpix

По итогам недавнего исследования Американской социологической ассоциации выяснилось, что замужним женщинам, ищущим страсти на стороне, особенно в возрасте от 33 до 45 лет, в браке не хватает секса и романтической искры.

Относитесь к браку как к выбору на всю жизнь

Геронтолог Карл Пиллемер, который провел то самое большое исследование с 700 участниками, утверждает, что "супруги должны относиться к браку как к самому важному выбору и уважать его, даже когда что-то расклеилось". По его словам, такой брак не имеет ничего общего со спонтанным партнерством, которое заканчивается, как только утихает страсть.

У вас должен быть хоть один общий интерес

14 способов защитить брак от развода, по мнению ученых
Foto: Shutterstock

Пары, принявшие участие в исследовании Карла Пиллемера, в своих ответах указали на необходимость в схожести — интересов, происхождения или ценностей: "Больше всего схожесть взглядов нужна в основных ценностях, которые часто оказываются спорными вопросами, например, воспитание детей, религия и как зарабатывать деньги".

Стремитесь к счастью

Оказывается, выражение "Счастливая жена — счастливая семья" не так уж и далеко от правды. Университет Ратгерс провел исследование в сентябре 2014 года и пришел к выводу, что "чем жена довольнее своим браком, тем счастливее мужчина в своей жизни, независимо от своего отношения к этому браку".

Обеспечьте двойной доход

Результаты этого исследования не говорят прямо о том, что должны работать и муж, и жена, но они говорят о том, что пары с общим годовым доходом в 125 тысяч долларов и выше уменьшают шанс развода вдвое (51%). Для большинства людей это означает, что оба супруга ходят на работу.

Source info

rus.DELFI.lv

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