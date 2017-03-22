Актер Райан Рейнольдс описал свой главный отцовский кошмар

Американский актер Райан Рейнольдс, воспитывающий двух дочерей с Блейк Лайвли, рассказал о своем отцовском кошмаре в эфире шоу "Доброе утро, Америка".

По словам 40-летнего актера, в страшном сне он видит, как оказывается вместе с семьей в самолете.

Foto: Vida Press





"Я всегда с сочувствием относился к родителям, особенно во время перелетов. Еще до того как сам стал родителем. Я думал "Боже, как же это тяжко!" Вот ты видишь, что они потеют и нервничают, когда их дети кричат, а остальные пассажиры злятся на них. Предпочел бы отпить тухлой воды из раскаленного сосуда вместо того, чтобы оказаться с двумя своими детьми в самолете", — откровенно рассказал актер.





Foto: Vida Press





Вместо перелетов Рейнолдс предпочитает проводить время на твердой почве и чаще бывать дома с семьей и друзьями. В интервью он поведал, что их с Лайвли частенько навещает актер Джейк Джилленхол.

A post shared by Ryan Reynolds (@vancityreynolds) on Mar 18, 2017 at 9:15pm PDT

