Актер Райан Рейнольдс описал свой главный отцовский кошмар

Американский актер Райан Рейнольдс, воспитывающий двух дочерей с Блейк Лайвли, рассказал о своем отцовском кошмаре в эфире шоу "Доброе утро, Америка".
По словам 40-летнего актера, в страшном сне он видит, как оказывается вместе с семьей в самолете.
"Я всегда с сочувствием относился к родителям, особенно во время перелетов. Еще до того как сам стал родителем. Я думал "Боже, как же это тяжко!" Вот ты видишь, что они потеют и нервничают, когда их дети кричат, а остальные пассажиры злятся на них. Предпочел бы отпить тухлой воды из раскаленного сосуда вместо того, чтобы оказаться с двумя своими детьми в самолете", — откровенно рассказал актер.
Вместо перелетов Рейнолдс предпочитает проводить время на твердой почве и чаще бывать дома с семьей и друзьями. В интервью он поведал, что их с Лайвли частенько навещает актер Джейк Джилленхол.
"Он один из самых интересных актеров в Голливуде и один из самых добрых парней, которых я когда-либо встречал. Мы живем рядом и постоянно тусуемся вместе. Моя жена прекрасно готовит, и Джейк тоже преуспел в этом деле, так что на кухне нередко случаются настоящие соревнования", — отметил Рейнолдс.