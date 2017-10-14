Актриса Риз Уизерспун поделилась уроком, который преподнес ей неудачный брак

DELFI Woman
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Актриса Риз Уизерспун поделилась уроком, который преподнес ей неудачный брак
Foto: Vida Press

Спустя почти восемь лет после развода с Райаном Филлиппом оскароносная актриса и мать троих детей, 41-летняя Риз Уизерспун откровенно рассказала о том, какой урок вынесла из своего первого брака, пишет Womansday.

Уизерспун узаконила свои отношения с партнером по фильму "Жестокие игры" Райаном Филлиппом в 1999-м году. У звездной пары в браке родились дочь Ава Элизабет и сын Дикон Риз, однако отношения не выдержали "проверки карьерой" — Риз была в Голливуде гораздо более востребована, чем ее муж, и это служило причиной частых разногласий между супругами. Спустя семь лет совместной жизни Уизерспун и Филлипп развелись.

"Я вышла замуж в 23 года, а в 27 лет у меня уже было двое детей", — рассказала актриса, — "но иногда следует сначала лучше узнать себя". При этом Уизерспун добавила, что ничего не хотела бы изменить в своей жизни, если бы у нее вдруг появилась такая возможность.

В то же время актриса поделилась советом по поводу брака и рождения детей, который дала также и своей 18-летней дочери:

"Для начала приоритетом сделать сделать отношения с самой собой. А в 25 лет ты уже кое-что о себе знаешь. Тогда и стоит думать об остальном", — подчеркнула она.

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