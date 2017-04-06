Когда происходят теракты, все, кто смотрит телевизор, оказываются в роли свидетелей происшедшего, а, значит, эмоционально вовлекаются. У большинства людей появляется страх, что то же самое может случиться с ними или их близкими, они чувствуют сострадание к жертвам, гнев к обидчикам, растерянность и беспомощность.





"У многих в такой ситуации повышается тревога — она связана, прежде всего, с тем, что в обычной жизни мы отгоняем от себя мысли о смерти, — рассказывают Татьяна Орлова и Елена Ларина, психологи, создатели Службы взаимопомощи "Дела семейные". — Видя на экране, как внезапно погибают люди, мы уже не можем игнорировать смерть, не можем чувствовать, что наша жизнь под контролем".