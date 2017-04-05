Многие родители рано или поздно сталкиваются с ситуацией, когда им приходится вмешиваться в конфликт своего и чужого ребенка. Как вести себя, если чей-то ребенок отнимает у вашего игрушки, а его мама и папа никак на это не реагируют? Что делать, если вы, придя забрать ребенка из садика, наблюдаете картину, как чья-то мама ругает его за какой-то проступок? В вопросе разбирался портал Дети.mail.ru.
В современном обществе, где все вопросы, связанные с воспитанием, все чаще решают цивилизованными способами, основанными прежде всего на уважении, все равно остается очень много споров обо всех аспектах родительской жизни (кормление, лечение, режим, детский сад и т.д.). Конфликт взрослого с чужим ребенком — одна из таких острых и неоднозначных тем.
Пару лет тому назад портал Today провел среди родителей соцопрос "Считаете ли вы, что ругать чужих детей — нормально?" В исследовании приняли участие почти восемь с половиной тысяч человек, при этом голоса разделились практически поровну: 52% респондентов ответили на вопрос утвердительно, 48% участников соцопроса выбрали ответ "нет".
Безусловно, итоги этого опроса довольно красноречиво иллюстрируют неоднозначность темы и сложность морального выбора, который часто приходится делать родителям.
По мнению клинического психолога Гарвардского университета Лоуренса Катнера, в своем доме вы вправе требовать от чужих детей, пришедших в гости к вашему ребенку, соблюдения установленных вами правил.
"Если чужой ребенок прыгает в обуви на вашем диване, конечно, вы должны ему это запретить, объяснив, что у вас так не делают, даже если он заявляет, что дома ему разрешают подобные вещи. Кроме того, ваш ребенок получит шанс убедиться в том, что вы последовательны и серьезны", — говорит специалист.
Но как быть, когда в ситуации оказывается замешан не только чужой ребенок, но и взрослый? Например, во время игры в песочнице ваш малыш отнял у другого ребенка машинку, и его мама тут же пришла ему на помощь, начав при этом отчитывать вашего ребенка за плохое поведение.
Вы должны прервать этот монолог (ваш малыш, скорее всего, просто испугался и ждет, когда вы вмешаетесь) и принять все претензии на себя. Ребенка при этом желательно взять на руки или поставить себе за спину, чтобы он чувствовал, что вы на его стороне.
Теперь можно продолжать разговор — будьте вежливы, выслушайте оппонента, найдите консенсус и старайтесь сохранять объективность. Этот диалог также полезен для детей: наблюдая за взрослыми, они смогут научиться адекватно реагировать на конфликты и споры.
Создатель проекта Positive Parenting Solution (интернет-платформа с советами, тренингами и рекомендациями для родителей) Эми Маккриди считает, что вы можете и должны вмешаться в детский конфликт только тогда, когда чужой ребенок и его поведение ставят под угрозу безопасность вашего или любого другого ребенка.
В этом случае необходимо отвлечь внимание детей так, чтобы свести на нет опасное положение вещей, и только после этого обратиться к виновнику происшествия и максимально убедительно и строго объяснить ему, что так поступать нельзя. При этом ни в коем случае нельзя хватать чужого ребенка за руки, трясти его, и вообще как-то пытаться воздействовать на него физически — только голосом.
Если вы видите, что чужой ребенок обижает вашего, а его родители не вмешиваются (или их просто нет поблизости), подойдите к задире и максимально спокойно поговорите с ним. Представьтесь, скажите, чья вы мама, и что ваш ребенок не будет играть с тем, кто кидается камнями или песком. Потом желательно увести своего ребенка с площадки и найти более безопасное место для игры.
Однако многие психологи и опытные родители считают, что такой ситуации, в которой вы вправе отчитывать чужого ребенка, не существует: во-первых, вы не знаете всех обстоятельств, побудивших его совершить неправильный, на ваш взгляд, поступок, во-вторых, вы можете оказаться неправым как в глазах этого ребенка, так и в глазах его родителей. В комментариях расскажите, как вы поступаете в подобных ситуациях.