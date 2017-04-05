В современном обществе, где все вопросы, связанные с воспитанием, все чаще решают цивилизованными способами, основанными прежде всего на уважении, все равно остается очень много споров обо всех аспектах родительской жизни (кормление, лечение, режим, детский сад и т.д.). Конфликт взрослого с чужим ребенком — одна из таких острых и неоднозначных тем.

Пару лет тому назад портал Today провел среди родителей соцопрос "Считаете ли вы, что ругать чужих детей — нормально?" В исследовании приняли участие почти восемь с половиной тысяч человек, при этом голоса разделились практически поровну: 52% респондентов ответили на вопрос утвердительно, 48% участников соцопроса выбрали ответ "нет".





Безусловно, итоги этого опроса довольно красноречиво иллюстрируют неоднозначность темы и сложность морального выбора, который часто приходится делать родителям.





По мнению клинического психолога Гарвардского университета Лоуренса Катнера, в своем доме вы вправе требовать от чужих детей, пришедших в гости к вашему ребенку, соблюдения установленных вами правил.





"Если чужой ребенок прыгает в обуви на вашем диване, конечно, вы должны ему это запретить, объяснив, что у вас так не делают, даже если он заявляет, что дома ему разрешают подобные вещи. Кроме того, ваш ребенок получит шанс убедиться в том, что вы последовательны и серьезны", — говорит специалист.





Но как быть, когда в ситуации оказывается замешан не только чужой ребенок, но и взрослый? Например, во время игры в песочнице ваш малыш отнял у другого ребенка машинку, и его мама тут же пришла ему на помощь, начав при этом отчитывать вашего ребенка за плохое поведение.



