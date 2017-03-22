Авторитетный детский врач из Минска Дмитрий Чеснов заявил в интервью о том, что частые болезни идут на пользу здоровью детей.





"Иммунная система ребенка должна созреть. А для этого необходимо… болеть", — сказал, в частности, педиатр.



