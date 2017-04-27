1. Доброе сердце.





Добрая, любящая, заботливая. Когда она ему улыбается, он не может не улыбнуться в ответ. Женщина, которая излучает тепло из своего сердца, и делает разные приятные мелочи для него просто потому, что любит. На такой он с радостью захочет жениться.





2. Понимание и сочувствие.





Мужчина хочет, чтобы его жена сочувствовала ему, поддерживала его и мотивировала на большее. Для него это залог успешных отношений. Ведь жизнь полна трудностей, с которыми вам придется столкнуться, и он хочет жену, которая сможет со всем этим справиться вместе с ним, как одна команда.





3. Амбиции.





Кроме того, что он должна поддерживать и поощрять цели и мечты мужчины, у нее должны быть и свои цели и мечты. У амбициозной женщины есть свое представление о своем будущем, и она решительно настроена его реализовать. Это женщина, с которой можно покорить мир.





4. Последовательность.





Противоположность непостоянству. Если она непредсказуема, тяжело предугадать, как она поведет себя в определенной ситуации.





Другой момент — это последовательность в отношениях. Не стоит быть одной в период ухаживания, и резко менять свое поведение сразу после свадьбы.





5. Старание.





Почему проходит искра и романтика? Потому что люди перестают стараться в отношениях! А нужно всего лишь немного усилий, чтобы это сохранить: какие-то маленькие сюрпризы, личные традиции, iнтiмные разговоры.





Женщина, которая продолжает делать то, что изначально нравилось в ней мужчине, показывает, что хочет быть рядом.





6. Одинаковые ценности.





К сожалению или к счастью, но как бы нас ни привлекал человек, для длительных отношений важны единые ценности. А это то, как мы были воспитаны, во что мы верим, в чем убеждены, как относимся к себе и к другим.





7. Физическая привлекательность.





Без этого отношения просто не начнутся. Но привлекательность важна и для сохранения отношений. И в этом у каждого мужчины свои предпочтения.





8. Дружелюбие и открытость.





Каждому мужчине важно, чтобы его женщина поладила с его друзьями и родными.





9. Чувство юмора.





Во-первых, женщина просто должна понимать шутки своего мужчины, чтобы между ними сложились отношения, и никто никого не раздражал. А во-вторых, чувство юмора поможет преодолевать трудные моменты семейной жизни.



